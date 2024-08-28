الإماراتيون يستذكرون مناقب الراحلين في سيول عُمان

وكان الاثنان معروفان في مجتمعاتهما، كان المنصوري، لاعب كرة يد سابق للإمارات وبطل رمي الرمح، وكان الجراف عاشقاً للأنشطة والمغامرة.

وأقيمت صلاة الجنازة عليهما في أبوظبي ورأس الخيمة بعد إعادة جثتيهما من سلطنة عمان.