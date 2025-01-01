الإماراتيون معفيون من تأشيرة تايلاند السياحية لمدة 60 يوماً

قالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بانكوك في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن مواطني دولة الإمارات لا يزالون على قائمة المعفيين من شرط الحصول على تأشيرة سياحية لدخول تايلاند.