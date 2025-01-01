الإمارات
الإماراتيون معفيون من تأشيرة تايلاند السياحية لمدة 60 يوماً
المقيمون في الإمارات يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة تايلاندية من خلال منصة إلكترونية جديدة
قالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بانكوك في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن مواطني دولة الإمارات لا يزالون على قائمة المعفيين من شرط الحصول على تأشيرة سياحية لدخول تايلاند.
وأوضحت السفارة أن مواطني دولة الإمارات يمكنهم البقاء لمدة تصل إلى 60 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة، مع إمكانية تمديدها لشهر إضافي.
أما بالنسبة للحصول على تأشيرات الدراسة أو الإقامة طويلة الأمد، فيمكن تقديم الطلبات عبر نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد (E-Visa)، والذي سيتم تطبيقه اعتباراً من بداية عام 2025.
ويأتي هذا التوضيح بعد أن أعلنت السفارة في وقت سابق أن الرعايا الأجانب المقيمين في الإمارات العربية المتحدة يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة تايلاندية من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية التايلاندية الجديدة عبر الإنترنت اعتباراً من 1 يناير 2025.