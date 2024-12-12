الإماراتيون متحمسون لاستضافة السعودية لكأس العالم 2034

وأكد ناصر السويدي، موظف حكومي ومقيم في الشارقة، على الأهمية المتزايدة التي اكتسبتها دول مجلس التعاون الخليجي على الساحة العالمية. وقال السويدي: "إن العصر القادم هو سنوات مجلس التعاون الخليجي. لقد جلبنا ولا نزال نجلب العديد من الأحداث الدولية إلى هذا الجزء من العالم، وقد أدرك الناس في جميع أنحاء العالم طبيعتنا الودية والمضيافة".