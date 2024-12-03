الإماراتية مروة الفردان..على كرسيها المتحرك تصنع الفارق في مجال الرعاية الصحية

أمضت مروة حسن السيد عباس الفردان جزءاً كبيراً من طفولتها بين أروقة المستشفيات. كونها من أصحاب الهمم، كانت تداوم على زيارتها لتلقي العلاج الطبيعي وحضور مواعيد الأطباء. وقد تركت هذه التجارب أثراً عميقاً في حياتها.

والآن، في عمر الحادية والعشرين، تشغل مروة منصب المدير التنفيذي لخدمات الضيوف في مستشفى برجيل بأبوظبي. تقول مروة: "لطالما شعرت أن المستشفيات هي بيتي الثاني. كنت على يقين أن العمل في مجال الرعاية الصحية سيمنحني الفرصة لرد الجميل للمجتمع الذي وقف بجانبي عندما كنت في أمسّ الحاجة إلى الدعم".

وتتنقل مروة في أرجاء المستشفى على كرسيها المتحرك، حيث تشمل مهامها التفاعل مع المرضى، تنظيم المواعيد، وضمان تقديم خدمات سلسة وفعّالة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تكريمها كواحدة من سفراء مبادرة برجيل القابضة لتمكين المواهب الإماراتية، تقديراً لجهودها وإنجازاتها.

وتم إطلاق البرنامج بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام بترقية 53 مواطناً إماراتياً استثنائياً إلى أدوار قيادية كسفراء للاتحاد، ليكونوا بمثابة وجوه مستقبل المنظمة.