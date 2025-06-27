الإماراتية سارة الكعبي تطور نظاماً ذكياً لإدارة الفيضانات

من بين مجموعة تنافسية تضم 148 طلباً، تم اختيار عشرة مشاريع متميزة يقودها الشباب للحصول على منح بقيمة 50 ألف درهم، ورخص عمل، وحزم دعم كاملة من خلال أكاديمية "تشانج ميكرز" (Changemakers)، وهو برنامج رائد تقدمه مؤسسة "إكسبو سيتي" دبي.

واستعرضت الفرق الفائزة حلولاً مبتكرة من المراقبة البيئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى التقنيات المساعدة لأصحاب الهمم، وكلها تتماشى مع عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تطويرها بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع.

سيستفيد الفائزون أيضاً من إرشاد الخبراء، والتدريب العملي، والوصول إلى مساحات عمل تعاونية ضمن منظومة الابتكار النابضة بالحياة في "إكسبو سيتي" دبي. يهدف هذا الدعم الشامل إلى تمكين رواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع اجتماعية قابلة للتطوير، قادرة على إحداث تأثير مستدام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين الفائزين، المُبتكرة الإماراتية "سارة حسن الكعبي"، التي قدّمت مشروعها "النظام الذكي لإدارة مياه الأمطار والاستجابة للطوارئ". يُعالج هذا الحل التحدي المُلحّ المتمثل في الفيضانات المفاجئة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتمد على أجهزة استشعار ذكية وتنبيهات آلية وتطبيق جوال للكشف عن مخاطر الفيضانات آنياً، وتحذير السكان، وتخزين فائض مياه الأمطار للاستخدام المُستقبلي، مما يُخفّف الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن البنية التحتية القديمة للصرف الصحي.

قالت الشابة ذات الـ22 عاماً: "انبثقت فكرتنا من معايشتنا المباشرة لفيضانات الفجيرة عام 2022. لم نتمكن من الوصول إلى منازلنا أو مستشفياتنا، ورأينا كيف يمكن أن يُسبب غياب نظام ذكي أضراراً جسيمة. بفضل نظام ""سيرميرز" (SERMERS)، نهدف إلى بناء مدن أكثر أماناً وذكاءً، تحمي الأرواح والموارد."

ومن المشاريع المميزة الأخرى مشروع "فانتاج" (Vantage)، الذي طوّره الشاب الهندي "تارونكومار بوديا"، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو جهاز مساعد قابل للارتداء مصمم لتعزيز الوعي المكاني للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية. يجمع جهاز "فانتاج" بين تقنية""ليدار" (LiDAR) والرؤية الحاسوبية والتغذية الراجعة اللمسية في سماعة رأس بنمط الواقع الافتراضي بأسعار معقولة، ويوفر اكتشافاً فورياً للعوائق بزاوية 360 درجة، مما يُمكّن المستخدمين من التنقل في البيئات الديناميكية بثقة واستقلالية أكبر.

قال "بوديا": "إن رؤية شخص ضعيف البصر يكافح دون أن يلاحظه أحد في شارع مزدحم ألهمتنا لابتكار "فانتاج". لا ينبغي أن تقتصر التكنولوجيا على كونها مريحة فحسب، بل ينبغي أن تُعيد أيضاً الكرامة والاستقلالية. إن الفوز بهذه الجائزة يُثبت التزامنا بإحداث تأثير اجتماعي هادف".

وينضم إلى هؤلاء المبتكرين "عبد الله السلماني"، وهو عراقي الجنسية يبلغ من العمر 25 عاماً، وُلد ونشأ في مدينة العين بأبوظبي، وهو خريج جامعة الإمارات العربية المتحدة. أنشأ عبد الله برنامج "سات كيت" (SatKit)، وهو منصة تعليمية مصممة لتعليم الطلاب تطوير الأقمار الصناعية من خلال التعلم العملي. يعالج "سات كيت" تحديات مثل محدودية وصول الطلاب إلى تكنولوجيا الفضاء المتقدمة، وتراجع الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وعدم اليقين في المسارات المهنية. يقدم البرنامج مجموعات أقمار صناعية نموذجية، وورش عمل تفاعلية، وتدريباً للمعلمين، مما يُمكّن الطلاب من استكشاف هندسة الأقمار الصناعية، من المفاهيم الأساسية إلى محاكاة المهام الكاملة.

وقال "السلماني": "واجهتُ صعوبة في اختيار تخصصي في المدرسة الثانوية بسبب افتقاري للخبرة المبكرة. "سات كيت" هو طريقتي لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب لتجربة تكنولوجيا الفضاء بشكل مباشر. إن تكريم مؤسسة "إكسبو سيتي" دبي شرفٌ كبيرٌ يحفزنا على مواصلة العمل وتجاوز الحدود."

أُطلقت أكاديمية "تشانج ميكرز" في فبراير 2025، وهي برنامج رائد لمؤسسة "إكسبو سيتي" دبي. تُقدم الأكاديمية تدريباً عملياً مُنظماً بالشراكة مع منصة "لومي" التعليمية المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، حيث تُرشد المشاركين من خلال تمارين التفكير التصميمي وتطوير ريادة الأعمال.

وتجسد هذا المبادرة قوة التعاون بين القطاعات، من خلال الجمع بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف موحد: معالجة مجموعة من الاحتياجات المجتمعية وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

تعد أكاديمية "تشانج ميكرز" جزءاً من مؤسسة "إكسبو سيتي دبي فونديشن"، التي تهدف إلى سد الفجوة بين الناس والأفكار والموارد من خلال دعم المؤسسات الاجتماعية وحل المشكلات بشكل نشط في إيجاد وتنمية وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لتحدياتنا الأكثر إلحاحاً.

ويُجسّد هؤلاء المبتكرون معاً الروحَ الديناميكيةَ لشباب الإمارات، إذ يجمعون بين الخبرة الشخصية والخبرة التكنولوجية والوعي الاجتماعي لتطوير حلولٍ ذات أثرٍ ملموس. تُجسّد مشاريعهم رسالةَ الأكاديمية في رعاية الحلول الإبداعية للمشكلات، ودفع عجلة النمو الاجتماعي والبيئي والاقتصادي في جميع أنحاء الإمارات.