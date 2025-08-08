الإماراتية حوراء العلي: عنوان العزيمة والإصرار في مجتمع يُمكّن الجميع

لسنوات، حلمت حوراء العلي، البالغة من العمر 28 عامًا، بأن تصبح محامية، لكن طموحاتها توقفت بعد أن لم تتمكن من الالتحاق بالجامعة.

تعاني العلي من إعاقة جسدية وصعوبات في النطق بسبب نقص الأكسجين الذي واجهته عند الولادة. تقول: "لقد كنت أستخدم كرسيًا متحركًا منذ طفولتي. درست في مدرسة عادية، وأنهيت المرحلة الثانوية، لكنني لم أتمكن من مواصلة دراستي الجامعية بسبب حالتي." تبع ذلك سنوات من الإحباط والشوق.

بارقة أمل

تقول: "في السابق، كنت آكل وأنام فقط. ما أحدث فرقًا بالنسبة لي بعد مشاركتي في برنامج "أتمه" هو أنني الآن أقوم بشيء مهم في حياتي".

العلي هي واحدة من أكثر من 55 إماراتيًا من أصحاب الهمم الذين حصلوا على وظائف من خلال برنامج "أتمه"، وهو برنامج توظيف شامل أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية - "معًا"، بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا والمؤسسة الاجتماعية "إم إنكلوسيف" (ImInclusive). سمعت العلي لأول مرة عن "أتمه" من خلال مؤسسة زايد العليا وسجلت فيه على الفور.

تقول: "تقدمت بطلب وسجلت فيه، وحضرت العديد من المؤتمرات وورش العمل والمعارض المهنية فقط لأجد وظيفة وأستقر". وقد حصلت لاحقًا على منصب في قسم المحاسبة في فندق "دوسِت ثاني" بأبوظبي.

وتضيف: "الجزء المفضل لدي في الوظيفة هو عندما يعطونني بعض الأرقام للتحقق منها، مثل التدقيق في الفواتير. الجزء الأكثر تحديًا هو أنني أخطئ أحيانًا في ترتيب الأرقام. وقد تغلبت على ذلك بالتعود على تصحيح أخطائي، وتقبل أنني يمكن أن أرتكب أخطاء وأصححها".

بينما لا تزال تأمل في أن تكمل يومًا ما شهادتها الجامعية وتحقق حلمها الأسمى — وهو افتتاح متجرها الخاص لبيع المعكرونة في "القرية العالمية" — قالت العلي إنه بفضل الدعم الحكومي، فإن حصولها على وظيفة تستمتع بها قد غيّر نظرتها بالفعل. تقول: "بفضل برنامج أتمه، تمكنت من العثور على هذه الوظيفة. لا أفهم لماذا يخفي أمثالي أنفسهم — يجب أن يكون لهم أدوار فعالة في المجتمع".

إيجاد الفرص

وفقًا لـسايرا سيد، قائدة مشروع النسخة الثانية من برنامج "أتمه"، فإن أكثر من 100 إماراتي من أصحاب الهمم قد أكملوا التدريب على التوظيف من خلال البرنامج منذ إطلاقه في عام 2024. تقول: "نحن نقوم بتقييم وربط الإماراتيين من أصحاب الهمم في أبوظبي والعين والظفرة بفرص عمل عادلة ومنصفة مع مجموعة من أصحاب العمل المتعاونين والداعمين". وأضافت: "أكثر من 55 إماراتيًا حصلوا بالفعل على وظائف من خلال النسخة الثانية من برنامج أتمه".

تم ربط العلي بالبرنامج من خلال منصة "تمّ"، وخضعت لبرنامج تطوير مهارات لمدة 12 أسبوعًا قبل خوض عدة مقابلات. وقالت سيد: "لقد خاضت عدة جولات من المقابلات قبل الحصول على وظيفة في دوسِت ثاني، حيث تحب العمل حاليًا. حوراء شخصية صبورة ومرنة تغلبت على تحديات فترات الانتظار، وعمليات المقابلات المتعددة، ووثقت في مثابرتها للحصول على وظيفة تجدها مناسبة".

وأضافت سيد أن فندق "دوسِت ثاني" هو أحد أصحاب العمل الداعمين المسجلين بشكل فعال في "إم إنكلوسيف". وقالت: "كانوا منفتحين على مقابلة أصحاب الهمم الذين لديهم مهارات رقمية أساسية ورغبة قوية في التعلم. قمنا بمشاركة ملف حوراء الشخصي، وتم اختيارها بناءً على قابليتها للتعلّم ورغبتها في تحسين مهاراتها في الوظيفة". وقد دعمها الفندق من خلال تقديم ساعات عمل مرنة ومسؤوليات تتناسب مع نقاط قوتها. وقالت سيد: "إنها تكمل مسؤولياتها بثقة، وتضيف قيمة إلى فريقها".

ركوب الحياة

عندما لا تكون في العمل، تقضي العلي وقتها مع الأصدقاء في الحدائق ومراكز التسوق. كما تستمتع بالتلوين وركوب الخيل وتعلم اللغات — فقد علمت نفسها التركية من خلال الكتب والأصدقاء الأتراك للعائلة. تقول: "أحب أيضًا ركوب الخيل — الخيول حيوانات لطيفة وودودة جدًا مع البشر. لقد ساعدتني الخيول على التخلص من الكثير من السلبية واكتساب موقف إيجابي". لقد كانت تمارس ركوب الخيل منذ الطفولة، وغالبًا بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي الخاص بها. وأضافت: "أنا لست فارسة، بل أمارس ركوب الخيل كهواية فقط".

وقد ظهرت العلي أيضًا في مسلسل "أهل العطاء" التلفزيوني الذي أنتجته "معًا".