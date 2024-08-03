الإماراتية بلقيس الهاشمي تفوز بأول نزال جوجيتسو

"لقد استخدمت كل قوتي ومهاراتي في الجولة الأولى. شعرت بانني جيده. كنت أعلم أنني فزت بالجولة. و الجولة الثانية كانت جميلة. اعتقدت أنني كنت أهاجم أكثر، لكنني لم أكن متأكدة من فوزي بالجولة. لقد أصبت في ساقي، لكنني لم أرغب في ترك مصيري لقرار الحكم. وفي الجولة الثالثة، كنت مصممة على تسجيل نقاط جيدة. أعطيت كل ما عندي. أردت أن أترك القفص منتصرة”.