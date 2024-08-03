الإماراتية بلقيس الهاشمي تفوز بأول نزال جوجيتسو
سيطرت الفتاة الإماراتية بلقيس الهاشمي على منافستها الروسية ماريا أودينتسوفا لتفوز بأول نزال لها في رياضة الجوجيتسو داخل قفص فولاذي بحركة استسلام "أوموبلاتا"، في بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC5) مساء الجمعة.
وقالت الهاشمي: "لقد كنت متحمسة حقًا لهذه المعركة. لم أستطع النوم وأنا أفكر في ذلك. استيقظت عدة مرات معتقدة أنه الصباح. لقد جئت إلى هنا قبل ساعات قليلة من القتال. قمت بعمليات الإحماء. شعرت بالثقة. وقالت بلقيس لصحيفة الخليج تايمز بعد فوزها أمام حشد صاخب في مبادلة أرينا: "لم أكن متوترة".
دخلت لاعبة الجوجيتسو البالغة من العمر 20 عامًا والمقيمة في أبو ظبي في قتال القفص لأول مرة في مسيرتها الرياضية، واستخدمت مهاراتها في القتال إلى حد الكمال.
"كل تدريباتي في معسكري كانت مفيدة. التدريب ثلاث مرات في اليوم، غيرت جدولي ونظامي الغذائي لهذه المعركة. كان الأمر صعبا، لكنني اعتدت عليه".
منذ البداية، سيطرت بلقيس على ماريا على السجادة بتقنياتها في المصارعة واستخدمت المثمن كأداة.
"لقد كان الدخول إلى القفص أمراً رائعاً حقاً. لقد تكيفت بسرعة. لقد كانت تجربة جميلة. لقد استخدمت القفص لمحاولة تجاوز منافستها. وكلما وضعت خصمك في القفص، لديك ميزة الفوز بنقطة. لذا، تمكنت من الاحتفاظ بها في القفص. قالت بلقيس، بعد أن حصلت على قرار بالإجماع بنتائج 30-27 و29-27 و30-26، في مباراة الوزن الذري للجوجيتسو المكونة من ثلاث جولات.
"لقد استخدمت كل قوتي ومهاراتي في الجولة الأولى. شعرت بانني جيده. كنت أعلم أنني فزت بالجولة. و الجولة الثانية كانت جميلة. اعتقدت أنني كنت أهاجم أكثر، لكنني لم أكن متأكدة من فوزي بالجولة. لقد أصبت في ساقي، لكنني لم أرغب في ترك مصيري لقرار الحكم. وفي الجولة الثالثة، كنت مصممة على تسجيل نقاط جيدة. أعطيت كل ما عندي. أردت أن أترك القفص منتصرة”.
جاهز للتحدي القادم
وعلى الرغم من سيطرة بلقيس على كافة الجولات، إلا أنها منحت الفضل لمنافستها.
"لقد رأيت مقاطع الفيديو الخاصة بها. لقد حاربت هنا من قبل. كنت أعرف مهاراتها. لقد كانت جيدة في هجمات ساقها. كنت أبحث عن تقديم. لقد حاولت حركة " أوموبلاتا" Omoplata. لكنها دافعت بشكل جيد حقا. كنت أهدف إلى الحصول على النقاط. كنت أعرف أنها كانت متعبة. لذا، اعتقدت أنني سأستفيد من هذه اللحظة. وصلت إليها وهاجمتها. لقد تأكدت من أنني كنت أتحرك أكثر منها وأهاجم أكثر.
وفي النهاية، تمكنت من نشر حركة التقديم متعددة الاستخدامات بنجاح.
"أود أن أشكر الجميع على دعمهم. زملائي في الفريق وعائلتي، وخاصة صديقتي مريم العلي والمدربة مارينا ريبيرو. وأشارت بلقيس إلى أني مستعدة للتحدي القادم.