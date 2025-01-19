الإمارات:مشاكل العيون تزداد شتاءً: نصائح الأطباء للتخفيف
لاحظ الأطباء في الإمارات العربية المتحدة زيادة في مشاكل العيون المرتبطة بالشتاء، مثل الجفاف والإجهاد، بسبب انخفاض الرطوبة والتعرض للشاشات لفترات طويلة.
ويؤدي فصل الشتاء في كثير من الأحيان إلى زيادة مشاكل العيون، بدءًا من الجفاف والالتهابات وحتى الصداع المزمن، مما يسلط الضوء على أهمية اتباع روتين محدد للعناية بالعيون خلال هذا الموسم.
حالات العين
وتعاني رانيا عقيلة، التي تعمل في إحدى شركات الرعاية الصحية، من حالة شديدة من جفاف العين خلال أشهر الشتاء. وحالتها حادة لدرجة أنها تحتاج إلى فحص سنوي للتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات بسببها.
وعن حالتها قالت: "أعاني من جفاف العين منذ فترة طويلة، حيث كانت لدي مشكلة في طلاء أو ملء عيني بالزيت، وكذلك إنتاج الدموع. بالنسبة لي، لا يحدث هذا خلال فصل الشتاء فقط، فأنا أعاني من جفاف العين طوال الوقت. ولكن من الواضح أنه في فصل الشتاء بسبب الرياح الباردة والطقس، تزداد الحالة سوءًا". ويزيد ذلك من تهيج وحكة وحرقان عينيها، خاصة عند استخدام شاشة أو حتى أثناء القيادة.
"لا أستطيع استخدام العدسات اللاصقة بسبب حالتي ولا أستطيع الخضوع لأي جراحة تصحيحية للرؤية بسبب جفاف العين. ومن المشاكل الأخرى التي أواجهها صعوبة وضع المكياج، حيث أضطر إلى استخدام منتجات مضادة للحساسية لا تسبب تهيجًا لعيني."
وبالمثل، تعاني "بريتي شارما"، البالغة من العمر 39 عامًا، والتي تعمل في شركة تأمين، من آلام في العين وجفاف شديد منذ بداية ديسمبر 2024.
"يبدو أن هذا الألم ناتج عن جفاف شديد. هذا ما أخبرني به الأطباء. كما أواجه صعوبة في قضاء وقت طويل أمام الشاشات في المكتب. كنت أعاني من مشكلة جفاف العين في وقت سابق، لكن خلال فصل الشتاء تتفاقم المشكلة دائمًا. بعد إجراء فحص طبي، نصحني طبيبي بترطيب عيني لمدة ثلاثة أشهر قادمة لأنها كانت حالة جفاف شديد."
الأطباء يقدمون النصائح
وفي الوقت نفسه، أكد الأطباء أنهم لاحظوا زيادة ملحوظة في الزيارات بسبب جفاف العين، وخاصة بسبب مزيج من الهواء الجاف في الأماكن المغلقة وطول وقت الجلوس أمام الشاشات.
قال الدكتور أحمد ممدوح الأشطوخي، أخصائي طب العيون في مركز برجيل للجراحة اليومية، الشهامة: "إلى جانب الجفاف، نشهد أيضًا ارتفاعًا في حالات الحساسية الموسمية، مثل التهاب الملتحمة التحسسي، حيث تصبح العيون حمراء وحاكة ودامعة. كما يبلغ العديد من الأشخاص عن عدم الراحة والتهيج العام بسبب الطقس البارد الذي يؤثر على عيونهم".
وأضاف: "إن القاعدة الجيدة التي يجب اتباعها هي قاعدة 20-20-20 -- كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل. إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت على الرغم من هذه التدابير، أو إذا شعرت بعدم الراحة الشديد أو الاحمرار أو تغيرات في الرؤية، فمن المهم استشارة طبيب العيون. يمكن أن يساعد التدخل المبكر في معالجة أي مشكلات أساسية قبل أن تصبح أكثر خطورة".
وأكد المتخصصون في مجال الرعاية الصحية أن جفاف العين المزمن قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة إذا ترك دون علاج.
"إذا تم تجاهل حالة جفاف العين، فسوف يؤثر ذلك على الرؤية، مما يؤدي إلى عدم الراحة والتهيج الذي قد يسبب أيضًا "الصداع المزمن". اختر العمل في مناطق لا يوجد بها الكثير من الرياح. لا تجلس في غرفة بها تكييف هواء ومروحة عالية، لأن الهواء المتداول في الداخل يمكن أن يؤثر على حالة جفاف العين ويسبب تهيجًا. اتبع روتينًا غذائيًا خاصًا يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامينات مفيدة وصحية للعين،" قال الدكتور محمد عماد عليلو، استشاري طب العيون في مستشفى ميدكير الشارقة.