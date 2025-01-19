الإمارات:مشاكل العيون تزداد شتاءً: نصائح الأطباء للتخفيف

"إذا تم تجاهل حالة جفاف العين، فسوف يؤثر ذلك على الرؤية، مما يؤدي إلى عدم الراحة والتهيج الذي قد يسبب أيضًا "الصداع المزمن". اختر العمل في مناطق لا يوجد بها الكثير من الرياح. لا تجلس في غرفة بها تكييف هواء ومروحة عالية، لأن الهواء المتداول في الداخل يمكن أن يؤثر على حالة جفاف العين ويسبب تهيجًا. اتبع روتينًا غذائيًا خاصًا يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامينات مفيدة وصحية للعين،" قال الدكتور محمد عماد عليلو، استشاري طب العيون في مستشفى ميدكير الشارقة.