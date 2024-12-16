الإمارات:غرفة محاكاة حسية تفتح آفاقاً جديدة لفهم التوحد

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال "آندي فوكنر"، الرئيس التنفيذي لشركة "توب لاند"، الشركة التي تقف وراء التجربة، إن أكثر من 550 شخصًا جربوا المحاكاة بالفعل في الأشهر الثلاثة الماضية. وقال فوكنر: "كان لدينا أمهات خرجن يبكين، وأشخاص لم يتمكنوا من إكمال التجربة لأنها كانت ساحقة للغاية".