الإمارات:غرامات جديدة تضمن الالتزام بـ"الفوترة الإلكترونية"

أصدرت وزارة المالية الإماراتية عقوبات وغرامات على مخالفات التشريع الذي ينظم النظام، وذلك قبل طرحه في يوليو 2026.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، تتراوح العقوبات من 100 درهم يومياً إلى 5,000 درهم شهرياً للمخالفات والعقوبات الإدارية الناتجة عن عدم الالتزام بنظام الفواتير الإلكترونية (e-invoicing).

بموجب نظام الفواتير الإلكترونية في الإمارات، يتم إنشاء الفواتير وتبادلها والإبلاغ عنها إلكترونياً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) بتنسيق منظم وقابل للقراءة آلياً مثل XML، ليحل محل الفواتير الورقية أو بصيغة PDF التقليدية، بهدف تحسين الدقة والشفافية والكفاءة في ضريبة القيمة المضافة وغيرها من العمليات المتعلقة بالضرائب.

أدخلت الإمارات لوائح الفوترة الإلكترونية في الربع الثاني من عام 2025. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية في الدولة في يوليو 2026.

فيما يلي العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 106 لعام 2025:

غرامة 5,000 درهم في حال التأخير عن كل شهر أو جزء منه، لعدم قيام المُصدر بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد ضمن الإطار الزمني المحدد.

غرامة 100 درهم على كل فاتورة إلكترونية بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً تقويمياً، لعدم قيام المُصدر بإصدار وإرسال فاتورة إلكترونية إلى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الإطار الزمني المحدد.

غرامة 100 درهم على كل إشعار دائن إلكتروني بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً تقويمياً، لعدم قيام المُصدر بإصدار وإرسال إشعار دائن إلكتروني إلى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الإطار الزمني المحدد.

غرامة 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه، لعدم قيام المُصدر بإخطار الهيئة بفشل النظام ضمن الإطار الزمني المحدد.

غرامة 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه، لعدم قيام المستلم بإخطار الهيئة بفشل النظام ضمن الإطار الزمني المحدد.

غرامة 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه، لعدم قيام المُصدر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين بالتغييرات التي طرأت على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الإطار الزمني المحدد.

قال توماس فانيه، الشريك المؤسس في "أوريفير" (Aurifer)، إن قرار مجلس الوزراء يتوقع فرض عقوبات لإنفاذ نظام الفوترة الإلكترونية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال أنوراغ شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن" (Andersen) في الإمارات، إن الفوترة الإلكترونية أصبحت الآن التزاماً بالامتثال مع عواقب مالية محددة.

"تهدف هذه العقوبات إلى استهداف الشركات الملزمة بالانضمام إلى نظام الفوترة الإلكترونية الإماراتي بموجب إطار الإجراءات الضريبية. الشركات التي تجرب الفوترة الإلكترونية طواعية ليست الهدف. بالنسبة للجميع المشمولين، لم يعد الإنفاذ نظرياً - بل أصبح قابلاً للقياس."

وأوضح أنه من منظور الأعمال، يفرض القرار تكلفة واضحة للتأخير.

"إذا فات موعد نهائي لشركة لتطبيق الفوترة الإلكترونية أو تعيين مزود خدمة معتمد، فإن الغرامة تبلغ 5,000 درهم عن كل شهر (أو جزء من شهر). بعبارة أخرى، يصبح الاستعداد مؤشراً رئيسياً للأداء على مستوى مجلس الإدارة: كل شهر من الانزلاق له ثمن،" أضاف شاتورفيدي.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ "أندرسن الإمارات" إلى أنه إذا تم إصدار الفواتير أو الإشعارات الدائنة ولكن لم يتم إرسالها عبر النظام ضمن الإطار الزمني المطلوب، فإنه يتم تطبيق غرامات قدرها 100 درهم لكل مستند، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً للفواتير وبشكل منفصل للإشعارات الدائنة. هذا الحد الأقصى يخفف من الوطأة، لكنه يشير أيضاً إلى ما يوليه المنظمون الأولوية: الانضباط المستمر في المعاملات.

وحذر من أن الخطر الأكبر يكمن في إدارة الحوادث، حيث في حالة حدوث فشل في النظام، يجب على كل من المُصدرين والمستلمين إخطار الهيئة في الوقت المحدد أو مواجهة غرامة قدرها 1,000 درهم يومياً (أو جزء من اليوم).

"يمكن أن يتحول انقطاع بسيط بسرعة إلى تعرض متزايد للالتزام إذا كانت عمليات الإبلاغ ضعيفة أو كان التنسيق بين تكنولوجيا المعلومات والمالية بطيئاً."

أخيراً، يدفع القرار نحو حوكمة أقوى لبيانات الأعمال. "قد يؤدي عدم إخطار المزود المعتمد بالتغييرات في المعلومات المسجلة أيضاً إلى فرض غرامات تصل إلى 1,000 درهم يومياً - مما يجعل ضوابط البيانات الرئيسية شرطاً للالتزام، وليس مجرد مهمة إدارية،" اختتم شاتورفيدي.

"الخلاصة هي أن الإمارات تحوّل الفوترة الإلكترونية إلى نموذج تشغيل منظم - مما يدفع للاستثمار في جاهزية الأنظمة، والضوابط، والاستجابة السريعة للحوادث،" اختتم شاتورفيدي.