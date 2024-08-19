الإمارات:غرامات باهظة لتوظيف حاملي تأشيرات الزيارة

وقال علي سعيد الكعبي مدير عام شركة "إي سي إتش ديجيتال" "ECH Digital": "في السابق كانت غرامات تشغيل العمال دون تصريح عمل تتراوح بين 50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم وأصبحت الآن من 100 ألف إلى مليون درهم، يبين ذلك جدية الحكومة في حماية حقوق العمال"، وأضاف أن تلك التعديلات ستضمن الحفاظ على ممارسات توظيف قانونية.