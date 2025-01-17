الإمارات:"عيون الثعلب" تجذب المزيد نحو جراحات تجميل الجفون
تعد جراحة الجفن، أو رأب الجفن، إجراءً يغير حياة الشخص ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على مظهره ونفسيته. بالنسبة للعديد من الأشخاص، لا يؤدي تدلي الجفون إلى تشويه وضوح الرؤية فحسب، بل يساهم أيضاً في الشعور بالشيخوخة. ومع ذلك، فإن ما كان في السابق إجراءً طبياً يهدف في المقام الأول إلى تحسين الوظيفة البصرية أصبح على نحو متزايد خياراً شائعاً لتحسينات الجمال.
اختار رجل يبلغ من العمر 58 عاماً من دبي إجراء عملية تجميل الجفن العلوي بسبب الصداع المستمر الناجم عن جفنه المتدلي. يعيق الجفن رؤيته ويساهم في مظهره المتعب. وقد أدى الإجراء، الذي استغرق حوالي ساعة واحدة، إلى تحسن حالته بشكل كبير. قال الدكتور "رفيق أنطونيوس"، جراح تجميل العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون في دبي: "بعد ستة أشهر، تعافى الرجل وشعر بمزيد من الثقة في العمل وفي المجتمع".
وأوضح الدكتور أنطونيوس لصحيفة خليج تايمز : "تعالج جراحة الجفن مشاكل شائعة مثل ترهل الجلد والانتفاخ والعينين المتعبتين. يمكن لهذه المشاكل أن تجعل الشخص يبدو أكبر سناً أو أكثر إرهاقاً. من خلال تصحيحها، لا تعمل الجراحة على تحسين المظهر فحسب، بل تستعيد أيضاً الرؤية لتصبح أكثر وضوحاً وراحة".
المضاعفات المحتملة
ورغم أن عملية تجميل الجفون آمنة بشكل عام، إلا أنه يتعين على المرضى أن يكونوا على دراية بالمضاعفات المحتملة. وقد أوضحت الدكتورة علياء عيسى، أخصائية جراحة الجفون التجميلية في مستشفى مورفيلدز للعيون، بعض المشكلات الشائعة بعد الجراحة مثل "المضاعفات التي تشمل التورم والكدمات حول العينين، والجفاف المؤقت أو التهيج، وصعوبة إغلاق العينين بالكامل أثناء الشفاء".
وأوضحت أن التورم والكدمات حول العينين أمر شائع بعد جراحة تجميل الجفون وقد يسبب انزعاجاً في البداية. وقد يجد المرضى صعوبة مؤقتة في إغلاق جفونهم، مما يؤدي إلى جفافها أو تهيجها. ورغم ندرة حدوث هذه المضاعفات، فقد تحدث مضاعفات مثل العدوى أو النزيف أو تغيرات الرؤية. وقد تؤدي التقنية الجراحية الرديئة أو الشفاء الفردي إلى ندوب مرئية أو عدم تناسق، مما يستلزم أحياناً إجراء جراحة مراجعة للحصول على نتائج مثالية.
تحسينات جمالية
لقد تحول مشهد جراحة تجميل الجفون من الإجراءات العلاجية الأساسية إلى التحسينات الجمالية الاختيارية. والآن يلجأ العديد من الأشخاص إلى جراحات تجميل العيون لتحقيق مظهر مستوحى من الاتجاهات السائدة، مثل مظهر "عيون الثعلب". وأكد الأطباء أن هذا الارتفاع في الطلب يؤكد على الحاجة إلى الحذر، مشيرين إلى أن "الشفاء من الجراحة قد يختلف في التعقيد". وأضافوا أنه يتعين على الأفراد أن يزنوا الفوائد المحتملة مقابل المخاطر قبل المضي قدماً.
أصبح مظهر "عين الثعلب" منسوباً إلى بيلا حديد، على الرغم من أن عارضة الأزياء الشهيرة نفت خضوعها لعمليات جراحية للحصول عليه، ونسبت شكل عينيها إلى تقنيات المكياج واستخدام شريط الوجه.
أظهرت دراسات حالة مقلقة من مستشفى في دبي المخاطر المرتبطة بإجراء العمليات التجميلية. حيث تعرضت امرأة في الثانية والثلاثين من عمرها لمضاعفات شديدة بعد الجراحة، بما في ذلك تمزق في القرنية بسبب أخطاء جراحية. رفضت المريضة إجراء عملية جراحية إضافية مما أسفر عن فقدان كبير للرؤية.
وفي حالة أخرى، خضع رجل يبلغ من العمر 65 عاماً لجراحة جفن حيث قام أحد المستشفيات السابقة بإزالة الجلد بشكل مفرط من الجفن السفلي، مما أدى إلى انثناء الجفن للخارج. تسبب هذه الحالة تهيجاً مزمناً للعين. قالت الدكتورة أنيا بويجوس لول، طبيبة العيون في مستشفى باراكير للعيون بدبي: "الجفون ضرورية لحماية العينين، ويمكن أن يؤدي ضعف وظيفتها إلى مشاكل كبيرة".
وأكدت الدكتورة أنيا على أهمية التعرف على العلامات التحذيرية بعد الجراحة، حيث يمكن أن تحدث الندبات نتيجة عدم التئام الجرح بشكل سليم، أو لأسباب وراثية، أو ظروف طبية خاصة. كما سلطت الضوء على أهمية استخدام تقنية جراحية ماهرة، والعناية المناسبة بالجروح، وتجنب التدخين.
وأضافت أن "الجفون غير المتساوية قد تنتج عن إزالة أنسجة غير متماثلة أو اختلافات في الشفاء. ويساعد التخطيط الدقيق قبل الجراحة والجراحون ذوو الخبرة في تقليل المخاطر".
كن واقعياً
تلعب العوامل الديموغرافية دوراً مهماً في نجاح عملية تجميل الجفون. فقد يكون معدل الشفاء لدى المرضى الأكبر سناً أبطأ ويكون الجلد رقيقاً، مما يزيد من مخاطر حدوث المضاعفات. كما يمكن أن يؤثر لون الجلد أيضاً على عملية الشفاء، حيث قد يكون الجلد الداكن أكثر عرضة لفرط التصبغ أو تكوين ندبة الجدرة.
وأكدت الدكتورة أنيا على أهمية التوقعات الواقعية؛ حيث قد يظهر عدم الرضا حتى بعد العمليات الجراحية التي تحقق النجاح الفني بسبب الأهداف غير المنطقية.
احتياطات
وفي الوقت نفسه، قالت الدكتورة شهزادي تسنيم، جراحة التجميل في مستشفى إنترناشيونال مودرن بدبي، إن المرضى يجب أن يتخذوا تدابير وقائية قبل الجراحة. وفيما يلي بعض النصائح:
الإقلاع عن التدخين قبل أسابيع من العملية الجراحية للمساعدة في الشفاء
السيطرة على الظروف الصحية - يجب إدارة ضغط الدم والسكري بشكل فعال
تحذيرات بشأن الأدوية: بعض الأدوية مثل الوارفارين والأسبرين والإيبوبروفين تزيد من خطر النزيف. يجب التوقف عن تناول هذه الأدوية وفقاً لنصيحة مقدم الرعاية الصحية.