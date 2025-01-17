الإمارات:"عيون الثعلب" تجذب المزيد نحو جراحات تجميل الجفون

لقد تحول مشهد جراحة تجميل الجفون من الإجراءات العلاجية الأساسية إلى التحسينات الجمالية الاختيارية. والآن يلجأ العديد من الأشخاص إلى جراحات تجميل العيون لتحقيق مظهر مستوحى من الاتجاهات السائدة، مثل مظهر "عيون الثعلب". وأكد الأطباء أن هذا الارتفاع في الطلب يؤكد على الحاجة إلى الحذر، مشيرين إلى أن "الشفاء من الجراحة قد يختلف في التعقيد". وأضافوا أنه يتعين على الأفراد أن يزنوا الفوائد المحتملة مقابل المخاطر قبل المضي قدماً.