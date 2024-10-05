الإمارات:"رضا خان"يحتتم رحلته في حماية الحياة البرية

في أيامها الأولى، كانت رسوم الدخول درهماً واحدًا فقط، وكانت ساعات الزيارة من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا ثم من الساعة 4 مساءً حتى 6 مساءً. "كانت حديقة الحيوانات مغلقة يومي الثلاثاء والسبت، ولكن حتى عندما كانت مفتوحة، نادرًا ما رأى الزوار العديد من الحيوانات بسبب الحواجز على ثلاثة جوانب من الحظائر. كان الحيوان الوحيد المرئي هو الزرافة، التي كانت رقبتها الطويلة بمثابة معلم للسكان المحليين. غالبًا ما كانت الاتجاهات تُعطى في إشارة إلى الزرافة، حيث يقول الناس، "انعطف يسارًا على بعد 200 متر من رقبة الزرافة أو اتبع الطريق إلى أسفل".