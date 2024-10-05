الإمارات:"رضا خان"يحتتم رحلته في حماية الحياة البرية
تقاعد خبير الحياة البرية المحبوب في دبي "رضا خان" من بلدية المدينة، لينهي بذلك مسيرة مهنية استمرت 35 عامًا جعلته أحد أكثر الشخصيات احترامًا في مجال الحفاظ على الحياة البرية في الإمارات العربية المتحدة. ويختتم تقاعده الأسبوع الماضي رحلة مليئة بالكتب التي ألفها وجهود الحفاظ على الحياة البرية والقصص التي لا تُنسى من وقته في حديقة حيوان دبي في جميرا.
وكان خان قد تقاعد رسميًا في عام 2019 عن عمر يناهز 78 عاماً، لكنه حصل على تمديد لتولي منصب كبير خبراء الحفاظ على الحياة البرية في محمية المرموم الصحراوية في دبي، والمعروفة أيضًا باسم بحيرة القدرة.
على مدى عقود من الزمان، كان الشخص الذي يلجأ إليه عشاق الحياة البرية الهواة والمقيمين والصحفيين والمسؤولين الحكوميين الذين يسعون للحصول على إرشادات حول تحديد الحياة البرية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وتمتد خبرته إلى مجموعة رائعة من الأنواع، وكان أول من وثق العديد منها في المنطقة.
قال خان وهو يتأمل عمله: "لطالما اعتقدت أن الطبيعة لديها قصة تحكيها إذا كنت على استعداد للاستماع".
يُعرف بأنه أول من وثق مشاهدات أنواع نادرة من الحياة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ألف العديد من الكتب، بما في ذلك كتاب عن حديقة حيوان دبي ودليل مصور لطيور الإمارات.
أعماله مليئة بالصور التي التقطها بنفسه، في كثير من الأحيان باستخدام كاميرا DSLR الموثوقة وعدسة ضخمة مقاس 500 مم.
رحلة بدأت في العين
ورغم أن حديقة حيوان دبي التي أغلقت أبوابها الآن أصبحت مرادفة لاسمه، إلا أن هذه لم تكن أول وظيفة لخان في الإمارات العربية المتحدة. فقد بدأت رحلته في عام 1983 في حديقة حيوان العين، حيث انضم إليها بصفته أمينًا للطيور والقردة.
كان من أصل بنجلاديشي، وكان أستاذًا مساعدًا لعلم الحيوان في جامعة دكا عندما انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة. وبعد أن شعر بالإحباط بعد تجاهله في الترقية، غادر وطنه ووصل إلى أبو ظبي قبل يوم واحد فقط من انتهاء صلاحية تصريح عمله.
وكان عالم الطيور الشهير سليم علي، الذي زار أبوظبي في أوائل الثمانينيات، قد أوصى به لهذا المنصب، واختارت حديقة الحيوانات في العين خان من قائمة مختصرة تضم ثلاثة مرشحين.
"ما زلت أتذكر ذلك اليوم بوضوح. كان ذلك في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، وكانت هناك شاحنة صغيرة من طراز تويوتا تنتظرني في المطار"، يتذكر خان. "كانت تلك أول مرة أغادر فيها بنجلاديش، ولم يكن لدي أي فكرة عما أتوقعه". وبعد بضعة أسابيع، انضمت إليه عائلته.
في تلك الأيام الأولى، عاش خان داخل حديقة الحيوان، وهي حقيقة أذهلت وأربكت مدرسي أطفاله. قال ضاحكًا: "عندما أخبر أطفالي مدرسيهم أنهم يعيشون في حديقة الحيوان، اعتقد المعلمون أنهم يختلقون الأمر".
في يونيو 1989، تولى خان زمام الأمور في حديقة حيوان دبي، خلفًا لمؤسسها المهندس النمساوي "أوتو جيه بولارت"، الذي انتقل إلى حديقة حيوان العين. أقام خان في فيلا مكونة من ست غرف نوم داخل أراضي حديقة الحيوان، على غرار ترتيبات معيشته في العين.
تم اختيار بولارت، الذي يتمتع بشغف كبير بالحياة البرية، شخصيًا من قبل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم للإشراف على حديقة الحيوان حتى تم الاستيلاء عليها من قبل بلدية دبي في عام 1971. تقع حديقة الحيوان على قطعة أرض مساحتها هكتارين في جميرا، وفتحت أبوابها في عام 1967، ورسخت نفسها كواحدة من مؤسسات دبي الشهيرة قبل إغلاقها في نوفمبر 2017. قال خان: "لا يدرك الكثير من الناس أنها كانت ثاني أقدم حديقة حيوان في منطقة (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، بعد حديقة حيوان الجيزة في مصر".
في أيامها الأولى، كانت رسوم الدخول درهماً واحدًا فقط، وكانت ساعات الزيارة من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا ثم من الساعة 4 مساءً حتى 6 مساءً. "كانت حديقة الحيوانات مغلقة يومي الثلاثاء والسبت، ولكن حتى عندما كانت مفتوحة، نادرًا ما رأى الزوار العديد من الحيوانات بسبب الحواجز على ثلاثة جوانب من الحظائر. كان الحيوان الوحيد المرئي هو الزرافة، التي كانت رقبتها الطويلة بمثابة معلم للسكان المحليين. غالبًا ما كانت الاتجاهات تُعطى في إشارة إلى الزرافة، حيث يقول الناس، "انعطف يسارًا على بعد 200 متر من رقبة الزرافة أو اتبع الطريق إلى أسفل".
ولكن للأسف، ماتت الزرافة في عام 1992، لتكشف عن حصوة وزنها 7 كيلوغرامات في معدتها مليئة ببقايا متنوعة، بما في ذلك البلاستيك والمعادن وحتى شرائط الشعر. وتقول خان في أسف: "في تلك الأيام، كان الناس يطعمون الحيوانات ما يريدون. ولم يفهموا عواقب أفعالهم، وقد كلف ذلك الزرافة حياتها".
كما استذكر خان التحديات التي واجهها في دوره. "كنا نتلقى كل يوم إمدادات من الدجاج والفواكه والكعك الصغير للحيوانات. وكان حراس الحيوانات يطالبون بالأولوية في الحصول على هذه العناصر، وكان من الصعب إلقاء اللوم عليهم نظرًا لعدم وجود خيارات طعام على بعد أميال. لمعالجة هذه المشكلة، رتبت لتوفير مقصف للحراس وأقنعت بلدية دبي بحظر الكعك الصغير، موضحًا أنه مخصص للاستهلاك البشري، وليس للحيوانات"، ضاحكًا. لا يزال الوصف الوظيفي الذي وضعه لحراس الحيوانات، الذين أُشير إليهم في البداية باسم العمال، قيد الاستخدام حتى اليوم.
وأوضح خان أن "قيود الميزانية كانت تشكل تحديًا مستمرًا. فعلى مدى سنوات عديدة، كانت ميزانية الصيانة لدينا هزيلة، إذ لم تتجاوز 80 ألف درهم. لذا كان علينا في كثير من الأحيان أن نبتكر أساليب جديدة ــ استعارة المواد المتبقية من مواقع البناء أو التنسيق مع الإدارات الأخرى لإنجاز العمل. وعندما كنا في حاجة إلى قفص، كنا نبنيه بأي شيء متاح لدينا".
وتحدث خان عن موقع حديقة الحيوان، فقال: "كانت تقع على منعطف طريق، مما يشكل خطرًا مستمرًا من اصطدام المركبات المسرعة بها. أتذكر حادثة اصطدمت فيها شاحنة ثقيلة بحديقة الحيوان، لذا قمت بالتنسيق مع إدارة الطرق لبناء حاجز خرساني بارتفاع 3 أقدام على الأرصفة لمنع مثل هذه الحوادث. لا يزال من الممكن رصد هذه الحواجز أثناء القيادة على طول شارع جميرا".
المقيم الأكثر محبوباً في حديقة الحيوان
وروى خان كيف انتهى المطاف بكل حيوان تمت مصادرته في حديقة الحيوانات، وشارك قصة لا تنسى بشكل خاص: "خذ الغوريلا على سبيل المثال، والتي أسميتها ديجيت بعد فيلم Gorillas in the Mist . تم الاستيلاء عليها في عام 1997. احتفظ بها المهربون مع الشمبانزي في صندوق مساحته متراً مربعاً واحداً. عندما فتحنا الصندوق، وجدناهما متجمعين معًا في خوف. قدمنا لهما زجاجة ماء ساخن وعالجناهما بالمضادات الحيوية. أصبحت الغوريلا المقيم الأكثر محبوبًا في حديقة الحيوانات. بنينا قفصها باستخدام قضبان مقاس 16 مم وقمنا بتثبيت وحدة تكييف هواء لضمان راحتها ".
في عام 2000، حصلوا على غوريلا أنثى تم تهريبها في سلة سمك. وعلى الرغم من صغر حجمها، سرعان ما أصبحت الغوريلاتان صديقتين بعد تقديمهما. ومع ذلك، لم تكن كل قصص الحيوانات المصادرة تنتهي بنهاية سعيدة. يتذكر خان أنه حصل على 800 ببغاء صغير: "لم نتمكن من الاحتفاظ بأي منها؛ ماتت جميعها"، كما قال، متأملاً الواقع المحزن للاتجار بالحياة البرية.
في مناسبة أخرى، اضطرت حديقة الحيوانات إلى استقبال 300 ثعبان سام، بما في ذلك أربعة من الكوبرا الملكية، والتي كان لا بد من قتلها جميعًا بسبب نقص مضادات السموم للكوبرا، والأفاعي الكوبرا الملكية في المنطقة.
وقال الدكتور خان إنه على الرغم من تقاعده، إلا أنه لا يخطط للاعتزال أو الاستقرار في المنزل حتى الآن. وقال: "لدي شغف عميق بتوثيق الطبيعة، وسيظل هذا جزءًا مني دائمًا. دبي هي موطني، وهي المكان الذي يعيش فيه أطفالي وستة أحفاد، لذلك سأستمر في استكشاف ومشاركة عجائب العالم الطبيعي لأطول فترة ممكنة".