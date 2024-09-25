الإمارات:خفض تكاليف النقل المدرسي: بين النجاح والمخاطر

وقال "ستيف بورنيل"، المدير الإداري لشركة خدمات النقل المدرسي (STS): "عند النظر إلى موقفنا، ترى أننا خدمة تجارية تواجه زيادة في التكلفة كل عام. على سبيل المثال، أسعار الوقود تتغير من شهر لآخر. لكننا وضعنا رسوماً محددة في بداية العام. ومع ذلك، ترتفع وتنخفض الأسعار، ولم تعد أبداً إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد. لقد تضاعفت في وقت ما، وتحملنا كل هذه الزيادة بالإضافة إلى تكاليف الموظفين، والتغييرات في القوانين، واستيراد الحافلات، وتكاليف الشحن؛ نحن نتحمل كل هذه المخاطر".