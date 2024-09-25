الإمارات:خفض تكاليف النقل المدرسي: بين النجاح والمخاطر
بينما تهدف دبي إلى زيادة استخدام الطلاب للحافلات المدرسية لتحسين حركة المرور حول المدارس بنسبة 13% على الأقل، تعمل بعض شركات تشغيل الحافلات المدرسية على تجربة زيادة عدد الركاب عن طريق خفض رسوم الحافلات بنسبة 15%.
على الرغم من أن تكاليف النقل المدرسي لا تزال مسألة يدور حولها النقاش، فإن الآباء والأمهات - وخاصة أولئك الذين لديهم عدة أطفال - في كثير من الأحيان يطالبون المدارس ومقدمي خدمات النقل بخفض الأسعار وجعل الخدمة ميسورة التكلفة.
ولكن الحوادث الأخيرة التي تعرض فيها الأطفال لحوادث مميتة أثناء استخدام وسائل النقل الخاصة غير القانونية، أدت إلى زيادة المخاوف بين المجتمعات المدرسية فيما يتعلق بإجراءات توصيل الطلاب واصطحابهم.
هل تعتبر استراتيجيات خفض التكلفة خياراً مناسباً؟
مع إعادة فتح المدارس في أغسطس للعام الدراسي الجديد، زارت صحيفة خليج تايمز مكتب أحد مقدمي خدمات النقل الرائدة في دولة الإمارات يوم الثلاثاء لفهم ما إذا كانت استراتيجيات خفض التكاليف تشكل خياراً مناسباً بالنسبة لهم لزيادة إمكانية الاستفادة منها واستخدامها على نطاق أوسع.
وقال "ستيف بورنيل"، المدير الإداري لشركة خدمات النقل المدرسي (STS): "عند النظر إلى موقفنا، ترى أننا خدمة تجارية تواجه زيادة في التكلفة كل عام. على سبيل المثال، أسعار الوقود تتغير من شهر لآخر. لكننا وضعنا رسوماً محددة في بداية العام. ومع ذلك، ترتفع وتنخفض الأسعار، ولم تعد أبداً إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد. لقد تضاعفت في وقت ما، وتحملنا كل هذه الزيادة بالإضافة إلى تكاليف الموظفين، والتغييرات في القوانين، واستيراد الحافلات، وتكاليف الشحن؛ نحن نتحمل كل هذه المخاطر".
تخدم شركة النقل المدرسي حالياً أكثر من 92 مدرسة وأكثر من 120 ألف طالب من خلال أسطولها الذي يضم أكثر من 3800 حافلة ذكية وأكثر من 4500 سائق.
وأضاف بورنيل: "لقد قدمنا مبادرات مختلفة عبر عدد من المدارس حيث قمنا بتخفيض رسوم الحافلات بنسبة 15 في المائة للحصول على المزيد من الركاب. لدينا سوق، وعلينا الترويج للخدمة وتثقيف الجمهور. لقد مر فصلين دراسيين واكتشفنا أن ذلك لم يحدث فرقاً أبداً بسبب عوامل الوقت والتوافر والمال."
التحول في السياسة والفكر
إن تنفيذ أنظمة مركزية لمراقبة وإدارة الصيانة واستهلاك الوقود وجداول السائقين يمكن أن يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية ، وهي استراتيجية يتبناها عادة مقدمو الخدمات في دولة الإمارات.
ومع ذلك، أكد بورنيل أنه من الضروري أيضاً تغيير عقلية الآباء.
"أود أن أقول إنه إذا كان هناك المزيد من التعديلات فيما يتعلق بتكاليف المراقب المالي، فسوف تكون هناك دائماً حاجة لمراجعة العملية لشيء ما (خفض التكاليف). ولكن الآباء لديهم حرية الاختيار. يمكنك اختيار الالتحاق بمدرسة متميزة أو مدرسة أقل تكلفة اعتماداً على نظام التعليم الذي تبحث عنه".
وأضاف "الأمر نفسه ينطبق على وسائل النقل. يمكنك اختيار المشي أو ركوب الدراجة حسب قرب الوجهة. يمكنك اختيار وسائل النقل العام إذا كانت الشبكة متاحة من مسكنك، أو يمكنك استئجار سيارة أجرة أو يمكن للوالدين اختيار توصيل أبنائهم إلى المدرسة. ولكل من هذه الخدمات أسعار مختلفة وتوقيت مختلف ومستوى مختلف من الخدمة. والحقيقة هي أنه إذا كنت تريد شيئاً سريعاً ورخيصاً وعالي الجودة، فلا يمكنك عادةً الحصول على الثلاثة في نفس الخدمة".
العلاقة المبنية على الثقة
عند إدارة أسطول حافلات المدارس، نسبياً، يمكن التنبؤ ببعض التكاليف مثل الوقود وأجور الموظفين، ولكن تكلفة شراء حافلات جديدة قد تتقلب بسبب عوامل السوق مثل التضخم أو مشكلات في سلسلة التوريد أو الطلب على نماذج معينة.
وأضاف "نحن نتحمل المخاطر في كل هذا". وأكد بورنيل أن ما يميز النقل المدرسي هو العلاقة التي يتم بناؤها بين الآباء والسائقين وأولياء أمور.
"هناك علاقة بين طاقم الحافلة وولي الأمر. نفس سائق الحافلة يتعامل مع نفس ولي الأمر كل يوم. هناك مستوى من الاطمئنان لا يمكن لأي شيء آخر أن يضاهيه. ما هو الثمن الذي أنت مستعد لدفعه في سبيل الحفاظ على سلامة طفلك؟ هل نتحدث عن 20 درهماً في اليوم أم 30 درهماً في الأسبوع؟ إذا كانت الخدمة رخيصة جداً فأنا أقول إن هناك ما يدعو للقلق، ولا يمكنني تغيير عقلية كل الآباء."
"نقوم بفحص حافلاتنا كل يوم. ونعيد تعريف سلامة الطلاب والكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة والنهج المخصص في مركز التحكم بالعمليات لدينا. لا يحتاج الآباء للتفكير كثيراً في عودة أطفالهم من المدرسة. وإذا تأخر الطفل يمكنهم إلقاء نظرة على التطبيق. تأتي الحافلات المدرسية عادةً في وقت محدد خلال فترة زمنية معينة. يتم إنزال الطفل من الحافلة بواسطة مشرف الحافلة الذي يتأكد من عبوره للطريق والوصول إلى المدخل مقابل 25 درهماً في اليوم (مع مراعاة التكلفة المتوسطة).
وفي الوقت نفسه، تدير الشركة أيضاً برنامجاً يسمى "توقف واستمع وجرب"، حيث تنظم فعاليات مدرسية وتدعو الآباء لاستخدام خدمة الحافلات لمدة أسبوع مجاناً. "نقول إذا أعجبك الأمر فيمكنك الاشتراك، وإذا لم يعجبك فلا ضرر في ذلك".
التأثير البيئي
أشار بورنيل إلى التأثير البيئي للنقل، وقال:
"من منظور بيئي، فإن ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه السيارة أقل من ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه الحافلة. ولكن تأثير ثاني أكسيد الكربون على كل راكب أقل بنحو 40 مرة في الحافلة منه في السيارة. وذلك لأن السيارة تحمل في المتوسط شخصاً ونصفاً بينما تستوعب الحافلة في المتوسط 20 إلى 22 شخصاً إلى المدرسة."
علاوة على ذلك، تم وضع خزانات الوقود الحيوي B5 الخاصة بالشركة الآن في ثلاث مدارس، مما يتيح لها خدمة ما مجموعه ثماني مدارس.