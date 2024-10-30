الإمارات:خطوات استباقية لمواجهة تهديدات الفضاء السيبرانية
حذر مسؤول كبير، اليوم الأربعاء، من تنامي خطر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاع الفضاء، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيا التي باتت تهدد الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء.
وقال المهندس سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: "تماشياً مع رؤية الإمارات 2031 الهادفة إلى الريادة العالمية في مجال الأمن السيبراني، اتخذت الدولة خطوات استباقية ساهمت في تعزيز جاهزيتها الرقمية، من خلال إنشاء مجلس الأمن السيبراني، وإطلاق مبادرات السلامة السيبرانية، ووضع استراتيجيات وطنية متكاملة لحماية أمنها السيبراني. وقد توجت هذه الجهود بوصول الإمارات إلى مراتب متقدمة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. لكن مع التطور المتسارع لتكنولوجيا الفضاء، يواجه هذا القطاع الحيوي تحديات جديدة تتمثل في تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية، التي قد تستهدف الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء وأنظمة الاتصالات".
وفي كلمته خلال قمة "فيوتشر سيك 2024" (FutureSec 2024) التي نظمتها صحيفة "خليج تايمز" اليوم الأربعاء، قال القبيسي: "تتطلب مواجهة هذه المخاطر الابتكار في مجال التشفير، وتحليل التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة استجابة مرنة، وتعزيز آليات تبادل المعلومات، وذلك لحماية الأصول الفضائية وضمان أمنها".
وشهدت القمة مشاركة واسعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الفضاء، الذين ناقشوا سبل مواجهة التحديات الراهنة، ووضع آليات فعالة للتصدي لتهديدات الأمن السيبراني.
كما شدد القبيسي على أهمية التدريب المستمر للمتخصصين في قطاع الفضاء، ليكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة تحديات الأمن السيبراني المتزايدة.
وأشاد القبيسي بقمة "فيوتشر سيك 2024" باعتبارها منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء، بهدف تعزيز التوصيات وإثراء النقاشات حول سبل الارتقاء بالأمن السيبراني في قطاع الفضاء وغيره من القطاعات الحيوية. كما أن التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص هو الركيزة الأساسية لتأمين مستقبلنا الرقمي، وضمان التقدم المستدام في مجال الأمن السيبراني.
وفي مستهلّ القمة، ألقى "مايكل جابري بيكيت"، رئيس التحرير في صحيفة "خليج تايمز"، كلمة ترحيبية سلط فيها الضوء على خطر انتشار الأخبار المزيفة، ووصفها بالتحدي الأكبر الذي يواجه الصحافة في عصرنا الحالي.
وقال: "لا يوجد تهديد أكبر لمصداقية الصحفي من نشر الأخبار الكاذبة وتداولها. نحن على بعد أيام من الانتخابات الأمريكية، ولا تزال الأخبار الكاذبة سلاحاً فتاكاً يستخدمه الكثيرون على جانبي الطيف السياسي المتعارض".
ونقلاً عن الدكتور جمال الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، فإن الأخبار الكاذبة تنتشر بسرعة تفوق الأخبار الحقيقية بنسبة 70%.