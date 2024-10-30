الإمارات:خطوات استباقية لمواجهة تهديدات الفضاء السيبرانية

وقال المهندس سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: "تماشياً مع رؤية الإمارات 2031 الهادفة إلى الريادة العالمية في مجال الأمن السيبراني، اتخذت الدولة خطوات استباقية ساهمت في تعزيز جاهزيتها الرقمية، من خلال إنشاء مجلس الأمن السيبراني، وإطلاق مبادرات السلامة السيبرانية، ووضع استراتيجيات وطنية متكاملة لحماية أمنها السيبراني. وقد توجت هذه الجهود بوصول الإمارات إلى مراتب متقدمة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. لكن مع التطور المتسارع لتكنولوجيا الفضاء، يواجه هذا القطاع الحيوي تحديات جديدة تتمثل في تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية، التي قد تستهدف الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء وأنظمة الاتصالات".