الإمارات:حملة وطنية لتوفير لقاحات الإنفلونزا بـ50 درهماً

ويبدأ موسم الإنفلونزا في الإمارات عادةً في شهر أكتوبر، وتأتي حملة التطعيم كإجراء استباقي لضمان فصل شتاء أكثر أماناً للسكان. على الرغم من أن لقاح الإنفلونزا لا يوفر حماية كاملة ضد جميع سلالات الفيروس، إلا أنه يلعب دوراً حيوياً في تقليل حدة المرض وخطر المضاعفات في حالة الإصابة.