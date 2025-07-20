الإمارات:حقوق مضمونة في استرداد قيمة المشتريات المقلدة

سؤال: اشتريتُ حقيبة يد نسائية من علامة تجارية معروفة من متجرٍ مرموق، لكنني اكتشفتُ لاحقًا أنها مقلدة. عندما توجهتُ إلى المتجر لطلب استرداد ثمنها أو استبدالها، رفض الموظفون، زاعمين أنني ربما اشتريتُها عبر الإنترنت. أرجو إفادتي بحقوقي كمستهلك في هذه الحالة، وإرشادي إلى كيفية استرداد أموالي.

الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للمستهلك الحصول على معلومات دقيقة تتعلق بالمنتجات التي تم شراؤها، أو أي من الخدمات المدفوعة التي يستفيد منها المستهلك بموجب المادة 4(2) من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "تعتبر جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون بمثابة حقوق للمستهلك، بما في ذلك: الحصول على معلومات صحيحة عن السلع المشتراة أو المستخدمة أو المستهلكة أو الخدمة المستلمة".

يُطلب من البائع إصدار فاتورة مفصلة تتضمن اسمه التجاري، وعنوانه، وتفاصيل المنتج أو الخدمة، والسعر، والكمية. وذلك بموجب المادة 8 (3) من قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. والتي تنص على،

"يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مفصلة تتضمن اسمه التجاري وعنوانه ونوع السلعة وسعرها وكميتها أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."

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علاوة على ذلك، يجب أن تحمل جميع المنتجات ملصقات واضحة وسهلة القراءة، تتضمن تفاصيل أساسية، مثل اسم المنتج ونوعه ومكوناته وكميته وبلد المنشأ (باستخدام عبارة "صنع في")، وفقًا للقوانين والمواصفات المعمول بها. وذلك بموجب المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك.

يجب على المُورِّد عرض المعلومات الأساسية المُحددة بالقوانين واللوائح والمعايير الفنية والمواصفات المُعتمدة، بوضوح ووضوح، فيما يتعلق بتغليف المنتج أو عرضه. ويجب أن تكون هذه البيانات مُتناسبة مع طبيعة المنتج، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التفاصيل التالية:

1. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها وكميتها سواء من حيث الوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو القدرة أو المعيار أو أي معيار آخر يؤثر في قيمتها؛

2. بلد المنشأ (اسم البلد مسبوقًا بعبارة: "صنع في")؛"

علاوة على ذلك، يُحظر بيع المنتجات المقلدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك بموجب المادة 4(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يُحظر استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أو نقل أو تسويق أو الاتجار أو الترويج أو التصرف أو حيازة السلع المقلدة بغرض البيع، كما يُحظر الشروع في أي من هذه الأفعال".

علاوة على ذلك، إذا تبين أن المنتج مقلد، فإن القانون يلزم المزود برد الثمن الذي دفعه المستهلك أو تغيير المنتج المقلد بموجب المادة 7 من قانون الغش التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على ما يلي:

"يلتزم المزود برد قيمة السلع المغشوشة أو التالفة أو المقلدة أو استبدالها أو تغييرها حسب رغبة العميل حسن النية، دون الإخلال بحق العميل في المطالبة بالتعويض."

تنص المادة 17 من قانون الاحتيال التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين و/أو غرامة تتراوح بين 5000 درهم ومليون درهم على مخالفة قانون الاحتيال التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على ما يلي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف (5000) درهم ولا تزيد على مليون (1000000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (4) و(5) و(8) و(11) من هذا المرسوم بقانون".

بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، يحق لك طلب استرداد ثمن السلعة التي اشتريتها أو استبدالها إذا كانت مقلدة بالفعل، شريطة أن تتمكن من إثبات الشراء بشكل معقول. يفرض القانون التزامات واضحة على الموردين لضمان أصالة السلع المباعة، وإصدار فواتير دقيقة، ووضع ملصقات مناسبة على المنتجات. يمكنك تقديم شكوى رسمية إلى هيئة حماية المستهلك المختصة في الإمارة التي يقع فيها المورد. يمكنك طلب استشارة قانونية لمعرفة الخطوات الإضافية لاسترداد قيمة الشراء.