الإمارات:جيل زد يفضل المجوهرات الذهبية التقليدية على الماركات العالمية

يتحول الجيل العربي الشاب من تصاميم المجوهرات الذهبية ذات العلامات التجارية إلى الحلي التقليدية التي تركز على التراث.
ومع تزايد الطلب على هذه المجوهرات بين الجيل Z في الإمارات ومنطقة الخليج على نطاق أوسع، قال تجار المجوهرات العرب إنهم يقومون بتوسيع نطاق تصميمهم لهذه الحلي، ولكن بأسعار أكثر معقولية بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
لاحظنا أن جيل Z يميل أكثر نحو المجوهرات التقليدية. قبل حوالي عشر سنوات، كانوا يركزون على العلامات التجارية، أما الآن فيشعرون بالفخر بارتداء المجوهرات التقليدية والتراثية. لذلك، تستلهم العديد من مجموعاتنا الجديدة من تقاليد وثقافة الإمارات، مثل الصحراء والغزلان، وغيرها، كما صرّح محمد ذيبان، مدير التسويق في الرميزان.
وقال إن هذا الاتجاه المتمثل في شراء الجيل Z للمجوهرات التقليدية موجود في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز"، قال ذيبان: "كانت نسبة المجوهرات التقليدية في مجموعتنا تتراوح بين 30% و40%، أما الآن، فتُركز أكثر من 70% منها على التصاميم التقليدية لتلبية الطلب المتزايد. والجميل في الأمر أن جيل Z في الإمارات والعالم العربي يفخر بارتداء هذه القطع، لأنهم سمعوا قصصًا عن أجدادهم من خلال تصاميمهم".
وأضاف "إذا أحضر شخص ما تصميمًا عمره 70 عامًا، ويريد أن يجعله يشبه التصميم السابق، ولكن بطريقة حديثة".
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الجيل Z، الذين ولدوا بين عامي 1997 و2012، إلى 30% من القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
قال تمجيد عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة جوهرة للمجوهرات، إنه "من الصحيح جدًا" أن الجيل Z يشتري بشكل متزايد الحلي ذات التصميم التقليدي.
قال عبد الله خلال معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات السادس والخمسين الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة الشهر الماضي: "يرتبط جيل Z بشدة بمجوهرات جداتهم، ولكن تلك الحلي كانت تزن ما بين 100 إلى 150 جرامًا، وهو ما لا يستطيعون تحمله الآن. ومن خلال الحفاظ على شكل المجوهرات ومظهرها وميزاتها، قمنا بتقليل الوزن إلى حوالي 18-20 جرامًا لجعلها في متناولهم".
لمواجهة أسعار الذهب القياسية، قال إن صائغي المجوهرات يُجريون تعديلات على الحلي، ويُقلّلون حجمها، مع الحفاظ على شكلها. وأضاف: "إنه عمل شاق، لكننا نجحنا في إنجازه".
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا في الإمارات العربية المتحدة وعالميًا. صباح الاثنين، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا وعيار 22 قيراطًا أعلى مستوياتهما، حيث بلغ 468.5 درهمًا إماراتيًا و433.75 درهمًا إماراتيًا للغرام على التوالي. وعالميًا، بلغ سعر الذهب الفوري 3,886.8 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
وقال أحمد عنيزان نائب الرئيس التنفيذي لشركة سالم الشعيبي للمجوهرات إن التصاميم التقليدية تكتسب شعبية كبيرة وتتلقى استفسارات من العديد من العملاء.