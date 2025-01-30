الإمارات:تطبيق ذكي لمراقبة الصحة عبر فيديو مدته 50 ثانية

وسوف يتمكن السكان قريبًا من الوصول إلى أداة مراقبة الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة من خلال هواتفهم الذكية، وهو ما من شأنه أن يحدث ثورة في الرعاية الصحية الشخصية من خلال توفير رؤى فورية وموثوقة حول صحتهم في أي وقت وفي أي مكان.