الإمارات:تطبيق ذكي لمراقبة الصحة عبر فيديو مدته 50 ثانية
تخيل أنك تستطيع التحقق من حالتك الصحية بمجرد تسجيل مقطع فيديو مدته 50 ثانية لوجهك على هاتفك الذكي. هذه الرؤية المستقبلية أصبحت الآن حقيقة واقعة، بفضل مبادرة رائدة من وزارة الصحة والوقاية.
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع "بيوساينز"، وهو نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي يحول الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى أجهزة مراقبة صحية متقدمة.
كيف يعمل
وقالت "مارتا بينتو"، المديرة التقنية لشركة Sensing Evolution Group، التي تعاونت مع الوزارة، إنه من خلال بضع خطوات بسيطة، سيتمكن المستخدم من معرفة العلامات الحيوية للجسم.
"كل ما يحتاجه المستخدمون هو إدخال تفاصيل أساسية مثل الاسم والعمر والوزن والطول ومستويات ضغط الدم العادية في التطبيق. ثم يطلب التطبيق من المستخدم تسجيل مقطع فيديو للوجه مدته 50 ثانية"، كما قالت بينتو.
وأضافت بينتو أن "خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تعمل على تحليل الاختلافات الدقيقة في لون البشرة وأنماط تدفق الدم لاستخراج مقاييس صحية حيوية".
وقالت بينتو: "في غضون ثوانٍ، يقوم التطبيق بإنشاء تقرير دقيق يوضح معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومعدل التنفس، وتشبع الأكسجين، ومؤشر التوتر، ومستويات الهيموجلوبين، والكوليسترول، والهيموجلوبين".
وعلى عكس الاختبارات الطبية التقليدية، التي تتطلب غالبًا زيارات متعددة للمستشفى وإجراءات معملية باهظة الثمن، ستقدم الوزارة قريبًا بديلاً خاليًا من المتاعب وفعّالاً من حيث التكلفة. ويتوفر النظام كتطبيق ذكي متوافق مع مختلف الأجهزة المحمولة ومتصفحات الويب، ويتكامل بسلاسة مع السجل الصحي الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة والتطبيقات الصحية المعتمدة.
وأضافت بينتو: "ستعمل هذه التكنولوجيا على تقليل أوقات الانتظار لإجراء الفحوصات الطبية، مما يجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وفعالية، كما ستزيل الحاجة إلى زيارات المختبر الروتينية وأوقات المعالجة الطويلة".
وأكد عبدالله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، دور المشروع في تحديث الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وقال: "يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مجال الرعاية الصحية الوقائية والاستباقية، ويعزز جودة الخدمة، ويعزز أنظمة البيانات الصحية الرقمية، ويعزز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية مع تعزيز الوعي الصحي".
وأكد أهلي أن هذه التكنولوجيا تعمل على سد الفجوة بين التشخيص المختبري الدقيق وإدارة الصحة اليومية، مما يتيح للمستخدمين الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول صحتهم.
وقالت بينتو إن هذه التقنية سيتم طرحها في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية في المراحل الأولية، مما يسمح للمهنيين الطبيين بالاستفادة من قدراتها المتقدمة لإجراء تقييمات دقيقة وفعالة للمرضى. وأضاف بينتو: "مع خضوع النظام لمزيد من التحقق والتكامل، سيتم طرحه تدريجياً للاستخدام العام".
وسوف يتمكن السكان قريبًا من الوصول إلى أداة مراقبة الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة من خلال هواتفهم الذكية، وهو ما من شأنه أن يحدث ثورة في الرعاية الصحية الشخصية من خلال توفير رؤى فورية وموثوقة حول صحتهم في أي وقت وفي أي مكان.