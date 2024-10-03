المقيمون اللبنانيون يعانون"ذنب الناجين"مع استمرار الصراع

"إن العبء العاطفي الناتج عن البعد عن الوطن خلال مثل هذه الأوقات الصعبة يعاني منه العديد من المغتربين اللبنانيين. قالت جنى مارون، وهي طالبة لا تزال عائلتها في لبنان: 'لقد أثر ذلك عليّ نفسياً، حيث أعلم أنني لا أستطيع فعل أي شيء لمساعدتهم أو البقاء معهم. النوم وعدم معرفة ما سيحدث غداً هما قلق مستمر.'

واعترفت جنى بأنها تحاول البقاء على اتصال بعائلتها طوال اليوم، إلا أن موازنة ضغوط الجامعة تجعل الأمر صعباً. تشعر بالذنب أحياناً، وهي تدرك أنها تعيش حياة هادئة نسبياً مقارنة بأحبائها في لبنان، قائلة: 'لا يمكنني حتى إجراء محادثة عادية مع أفضل صديقاتي في لبنان، وأعلم ما يمر بهن. لا يمكنني الشكوى من اختبارات منتصف الفصل الدراسي أو تناول العشاء عندما لا يستطيعون حتى الاستمتاع بالأشياء الأساسية في ظل هذه الظروف.'"