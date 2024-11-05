الإمارات:السياحة الزراعية تفتح أبواب المزارع للزوار

وأشار الحفيتي إلى تزايد الطلب على الزيارات التعليمية والثقافية، وقال: "استأجرت مزرعة أكبر... لزراعة نباتات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأشجار الاستوائية من آسيا وأفريقيا وأوروبا. وستضم المزرعة الورود والنباتات العطرية والفواكه وأشجار الزينة والنباتات المائية والنباتات البرية المحلية. ومن المتوقع افتتاحها في غضون عامين تقريباً. يطلب العديد من الأشخاص زيارتها على الرغم من أنها ليست جاهزة بعد".