الإمارات:الحبس لثلاثي نادي الزمالك وتغريمهم 200 ألف درهم

قضت المحكمة بحبس ثلاثي نادي الزمالك لكرة القدم وتغريم كل منهم 200 ألف درهم.وأدينوا بالاعتداء على رجال الشرطة المكلفين بتأمينالحدث الرياضي خلال مباراة نادي الزمالك أمام نادي "بيراميدز".

وقالت المحكمة خلال حكمها إن التهم الموجهة للمتهمين صحيحة، واستندت في قرارها إلى شهادات الضحايا، التي أكدتها تسجيلات كاميرات المراقبة أثناء تحقيقات النيابة العامة.

كما تم التأكد من عدم التزام المتهمين باللوائح التنظيمية والاعتداء على الموظفين العموميين المسؤولين عن تأمين الحدث الرياضي.