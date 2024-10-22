الإمارات:ارتفاع في عدد المواليد وزيادة معدلات العقم الثانوي
قال المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات اليوم الثلاثاء إن عدد المواليد في البلاد ارتفع بنسبة 3.3 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.
وأضافت أن محمد وزايد وعبدالله هي الأسماء الذكورية الأكثر شيوعاً في الدولة، في حين كانت مريم وفاطمة وعائشة الأسماء الإناث الأكثر شيوعاً.
وأضاف المكتب الإعلامي أن عدد المواليد الجدد بلغ 96631 مولوداً خلال العام 2022.
ومع ذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أحد أعلى معدلات العقم الثانوي ــ عدم القدرة على إنجاب طفل بعد الولادة السابقة ــ في العالم.
ولاحظت دراسة أجرتها جامعة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 أن واحداً من كل ستة أزواج في الدولة يواجه صعوبة في الحمل. وأشار تقرير للأمم المتحدة عن سكان العالم في عام 2021 إلى أن معدل الخصوبة في الإمارات العربية المتحدة (إجمالي عدد الأطفال لكل امرأة) بلغ 1.4 فقط، وهو انخفاض كبير عن التسعينيات.