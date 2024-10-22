الإمارات:ارتفاع في عدد المواليد وزيادة معدلات العقم الثانوي

ولاحظت دراسة أجرتها جامعة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 أن واحداً من كل ستة أزواج في الدولة يواجه صعوبة في الحمل. وأشار تقرير للأمم المتحدة عن سكان العالم في عام 2021 إلى أن معدل الخصوبة في الإمارات العربية المتحدة (إجمالي عدد الأطفال لكل امرأة) بلغ 1.4 فقط، وهو انخفاض كبير عن التسعينيات.