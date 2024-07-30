الإمارات:إلغاء تراخيص 4 وكالات حج وتغريم 19 منشأة

ألغت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تراخيص 4 وكالات عاملة في خدمات الحج في دولة الإمارات، وأعلنت السلطات، الثلاثاء، تغريم 19 منشأة أخرى لمخالفتها القوانين.

وجاءت القرارات بناء على شكاوى حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج الماضي (2024) من قبل لجنة التراخيص بالهيئة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الوكالات بالعقود الموقعة مع الحجاج وأهمية الحفاظ على جودة الخدمات كما تم الوعد به والاتفاق عليه في العقد، حيث أن الإهمال تجاه ضيوف الرحمن يتعارض مع قيم ونهج الدولة.

كما دعت الهيئة الوكالات إلى تطوير الخدمات لجذب الحجاج لأداء فريضة الحج.