الإمارات:إلزامية الفحص الجيني قبل الزواج بدءاً من يناير

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير لصحيفة "خليج تايمز" إن الاختبارات الجينية تكتشف أكثر من 570 طفرة جينية يمكن أن تسبب أمراضاً وراثية مثل اعتلال عضلة القلب، والصرع الوراثي، وضمور العضلات الشوكي، وفقدان السمع، والتليف الكيسي، و"أمراض أخرى شديدة ومزمنة يصعب علاجها".