الإمارات:إرتفاع الإنفاق على منتجات الصحة والعافية مع تزايد الوعي
أظهر استطلاع جديد أن سكان الإمارات العربية المتحدة حريصون على تبني منتجات العافية والإنفاق عليها. ويرغب المزيد من الناس في الدولة في الإنفاق على اتجاهات العافية المدعومة علمياً لتحسين صحتهم البدنية والعقلية. ومن المتوقع أن يصل سوق نوادي الصحة واللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة وحدها إلى 18.02 مليار درهم بحلول عام 2030.
وأظهر استطلاع أجرته شركة "بون تشارج"، وهي شركة مصنعة لمنتجات العافية، على 7000 شخص في أربع دول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا أن 70% من البالغين في الإمارات العربية المتحدة أفادوا باستخدام العلاج بالضوء الأحمر (RLT). وتجاوزت هذه الأرقام معدلات التبني في الأسواق الأخرى بهامش كبير. يستخدم العلاج بالضوء الأحمر مستويات منخفضة من الضوء الأحمر لاستهداف الجلد والخلايا لمساعدتها على التعافي من التلف.
قالت الدكتورة شيرين بازان، الخبيرة في طب العافية التكاملي وطول العمر: "في الإمارات العربية المتحدة، نشهد تزايد وعي المستهلكين بالفوائد طويلة الأجل لخياراتهم الصحية، والبحث عن حلول لا تعالج الاحتياجات الفورية فحسب، بل تدعم أيضًا رفاهيتهم العامة في المستقبل. هناك طلب قوي على الحلول غير الجراحية المدعومة علميًا والتي تتكامل بسلاسة مع الحياة اليومية".
وفي وقت سابق، كشف استطلاع آخر أجرته شركة إنفورما قبل مؤتمر الصحة العربي أن الإمارات العربية المتحدة استحوذت على حصة الأسد من سوق العافية في المنطقة بنسبة 23.11% من إجمالي حصة السوق، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 19.11%. ويشير تقرير صادر عن "ستاتيستا" إلى أن سوق العافية والتدريب الصحي في الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى أكثر من 250 مليون درهم بحلول عام 2029.
وقالت شركة "بلو ويف" للاستشارات إن سوق الأندية الصحية واللياقة البدنية المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة مدفوع بارتفاع الوعي الصحي، وارتفاع الدخول المتاحة، وانتشار الصالات الرياضية والنوادي الصحية.
الخيارات المدعومة بالعلم
وتشير الملاحظات التي نشرتها مؤسسة "بون شارج" Bon Charge إلى أن سكان الإمارات العربية المتحدة يستخدمون العلاج بالضوء الأحمر لتحسين مظهر البشرة واستعادة العضلات وتحسين جودة النوم. ويشكل الرجال حوالي 71% من المستخدمين، وكان أعلى معدل للتبني - 77% - في الفئة العمرية 18-24 عامًا.
وأضافت الدكتورة شيرين أن اتجاهات العافية في الإمارات العربية المتحدة كشفت عن طلب قوي على الحلول غير الجراحية المدعومة علميًا والتي تندمج بسلاسة في الحياة اليومية. وقالت: "إن التبني المتزايد للعلاج بالضوء الأحمر في الإمارات العربية المتحدة يسلط الضوء على تفضيل متزايد لممارسات العافية الشاملة والرغبة في الحلول التي تدعمها التكنولوجيا والتي تعطي الأولوية للعافية من الداخل".
"هناك تحول ملحوظ بشكل خاص نحو تقنيات العافية في المنزل - المنتجات التي تمكن الأفراد من تولي مسؤولية صحتهم دون الحاجة إلى زيارات متكررة للعيادات أو المنتجعات الصحية. هذه الحلول التقنية القائمة على الأدلة والتي تم اختبارها بدقة تجعل العافية أكثر سهولة في الوصول إليها بينما تساعد الأشخاص أيضًا على دمج الرعاية الذاتية في روتينهم اليومي."
وأشار تقرير إنفورما أيضًا إلى أن زيادة الوعي بالأمراض والوقاية منها وخيارات الرعاية الصحية ساهمت في التوسع السريع لصناعة العافية.
أدى ارتفاع عدد السكان المسنين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة الطلب على الخدمات التي تساعد في الحفاظ على جودة الحياة.
وأشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن تضع دولة الإمارات العربية المتحدة معيارًا جديدًا في مجال الرعاية الصحية من خلال إعطاء الأولوية لرفاهية كبار السن، وتشمل برامج العافية المبتكرة دروس اللياقة البدنية والعلاجات الصحية الشاملة ومبادرات الصحة العقلية المصممة خصيصًا لكبار السن".