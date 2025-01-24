الإمارات:إرتفاع الإنفاق على منتجات الصحة والعافية مع تزايد الوعي

قالت الدكتورة شيرين بازان، الخبيرة في طب العافية التكاملي وطول العمر: "في الإمارات العربية المتحدة، نشهد تزايد وعي المستهلكين بالفوائد طويلة الأجل لخياراتهم الصحية، والبحث عن حلول لا تعالج الاحتياجات الفورية فحسب، بل تدعم أيضًا رفاهيتهم العامة في المستقبل. هناك طلب قوي على الحلول غير الجراحية المدعومة علميًا والتي تتكامل بسلاسة مع الحياة اليومية".