الإمارات:إجراءات قانونية بحق الطلاب لنشر الصور المدرسية

وقالت "كلير سميث"، مساعدة مدير الأكاديمية ومسؤولة الحماية المعينة، في "أكاديمية جيمس ويلينجتون" في واحة السيليكون، إن المدرسة أجرت جلسات تحذيرية للسنوات السابعة والثامنة والعاشرة، مع التركيز بشكل خاص على السلامة الرقمية وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

"هذه المعلومات بالغة الأهمية، وخاصة لطلابنا الجدد الذين انضموا إلى WSO من بلدان أخرى حيث قد تكون هناك قوانين مختلفة. كما أنها بمثابة تذكير مهم لطلابنا الحاليين."