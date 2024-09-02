الإمارات:إجراءات قانونية بحق الطلاب لنشر الصور المدرسية
وجهت المدارس في الإمارات طلابها إلى عدم التقاط الصور ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يخالف قوانين الخصوصية في الدولة.
وحذرت المدارس في الإمارات مع بدء العام الدراسي الجديد من العواقب الوخيمة المترتبة على انتهاك قوانين الخصوصية، طالبة من الآباء ضرورة توعية أبنائهم بأهمية عدم التقاط الصور ومشاركتها في المدرسة دون إذن مسبق، حيث قد تؤدي مثل هذه التصرفات إلى عقوبات صارمة بموجب قوانين الخصوصية في الإمارات.
وقد فرضت بعض المدارس على الطلاب إحضار الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لمساعدتهم في التعلم، لكنها حظرت استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المزودة بشرائح SIM. وكان قد عاد أكثر من مليون طالب إلى المدارس في السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي لبدء العام الدراسي الجديد بعد عطلة صيفية طويلة.
وقالت "رانجو أناند"، المديرة التنفيذية لمدرسة "جيمس كامبريدج" الدولية الخاصة - الشارقة ونائب الرئيس الأول للتعليم في جيمس للتعليم: "نقوم بعقد جلسات تعريفية مفصلة لجميع الموظفين والطلاب، تغطي هذه الجلسات التحذير وقانون الإمارات بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإشارة بشكل خاص إلى الأمن السيبراني. كما تغطي الحساسيات الثقافية والخصوصية الاجتماعية والموافقة، بالإضافة إلى المحتوى المتعلق بالتشهير والمصلحة الشخصية لجميع الأشخاص المعنيين".
وأوضحت إن الجلسات المتعلقة بالسلامة السيبرانية تشكل قاعدة في بداية كل عام و تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منهج علوم الكمبيوتر، مضيفة أن الآباء يجدون الجلسات المتعلقة بالسلامة الإلكترونية مفيدة للغاية لأنها "تساعدهم في إيجاد نهج متوازن لأطفالهم فيما يتعلق بما يجب عليهم فعله، وما لا يجب عليهم فعله على الإطلاق".
وأضافت: "ننصح الطلاب بعدم التقاط أي صور داخل المدرسة، واستخدام الأجهزة بشكل محدود بحيث يتم استخدامها فقط كأداة تعليمية تحت إشراف الموظفين. ونذكر الطلاب باحترام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن هذا الموضوع، ونعمل على توعيتهم بالعواقب، ومشاركة أمثلة من الحياة الواقعية للمساعدة في توضيح أهمية الالتزام بالقواعد".
وقالت "كلير سميث"، مساعدة مدير الأكاديمية ومسؤولة الحماية المعينة، في "أكاديمية جيمس ويلينجتون" في واحة السيليكون، إن المدرسة أجرت جلسات تحذيرية للسنوات السابعة والثامنة والعاشرة، مع التركيز بشكل خاص على السلامة الرقمية وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
"هذه المعلومات بالغة الأهمية، وخاصة لطلابنا الجدد الذين انضموا إلى WSO من بلدان أخرى حيث قد تكون هناك قوانين مختلفة. كما أنها بمثابة تذكير مهم لطلابنا الحاليين."
قالت سميث "أكد فريق القيادة الطلابية التنفيذي على أهمية استخدام التكنولوجيا بنزاهة، وهي إحدى قيم مدرستنا الأساسية. وسنقوم بتوصيل نفس الرسالة إلى مجموعات السنوات الأخرى في الأسابيع المقبلة. تظل السلامة الرقمية موضوعاً ثابتاً في مجموعتنا، في جميع أنحاء الأكاديمية، كما أنها مدمجة في منهج الرفاهية الموصى به، برنامج GroWell.
القانون الإماراتي
بموجب قانون الخصوصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد يتعرض الطلاب للمحاكمة بسبب التقاط ومشاركة صور الآخرين دون موافقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويجوز للمحكمة أن تفرض تدابير قضائية، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية، بما يتماشى مع النهج التأهيلي لنظام قضاء الأحداث في دولة الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للنيابة العامة أن تفرض تدابير إدارية على القُصّر مثل الإشراف من قبل الوصي والواجبات الاجتماعية والمراقبة الإلكترونية.
ورغم أن الطلاب قد يواجهون إجراءات قانونية بسبب تورطهم المباشر، فإن المسؤولية عن مشاركة الصور قد تمتد إلى الآباء والمدارس أيضاً.
"إن المسؤولية عن مشاركة الصور دون إذن قد تمتد إلى أطراف متعددة. وفي حين قد يكون الطالب متورطاً بشكل مباشر ويواجه إجراءات قانونية، فإن قانون الإمارات يضع المسؤولية أيضاً على عاتق الوالدين أو الأوصياء. تنص المادة 313 (1-A) من قانون المعاملات المدنية في الإمارات العربية المتحدة على أن الوالدين أو الأوصياء مسؤولين مالياً إذا كان الانتهاك ناتجاً عن إشراف غير كاف"، قال عبد المجيد السويدي، الشريك الأول في كلداري للمحاماة والاستشارات القانونية.
وأضاف السويدي أن المدارس مسؤولة أيضاً بموجب قانون دولة الإمارات إذا حدثت المخالفة بسبب عدم كفاية الرقابة أثناء الأنشطة المدرسية، وتقع على عاتق المدرسة مسؤولية الحفاظ على بيئة آمنة ومنع مثل هذه الحوادث، وقد يتقاسم كل من الوالدين والمدرسة المسؤولية إذا حدثت المخالفة تحت إشرافهما.
يأخذ قانون دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاكات الخصوصية على محمل الجد، وخاصة في سياق المنصات الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي. بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُحظر مشاركة البيانات الشخصية، بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو، دون موافقة الشخص المعني.
وحذر السويدي من أن هذا القانون ينطبق على الجميع، بما في ذلك المراهقين والطلاب، الذين قد يشاركون المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
"تم تصميم التشريع لحماية خصوصية الأفراد من التسجيل غير المصرح به أو مشاركة أو نشر معلوماتهم الشخصية أو صورهم. لذلك، يجب على المراهقين أن يفهموا أن مشاركة المحتوى دون إذن يمكن أن يكون لها عواقب قانونية خطيرة."
التأهيل وليس العقاب
وأوضح السويدي أن قانون دولة الإمارات بشكل عام "متساهل تجاه القُصّر، ويركز على إعادة التأهيل والتعليم بدلاً من العقوبة القاسية".
وحذر من أن المراهقين قد يتعرضون للمحاكمة بسبب مشاركة صور الآخرين دون إذن.
وأوضح أنه بموجب المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، فإن تبادل الصور أو أي بيانات شخصية دون إذن يعد انتهاكاً للخصوصية ويعرض مرتكبه لعقوبات شديدة. ومع ذلك، بالنسبة للقاصرين، وتماشياً مع النهج التأهيلي لنظام قضاء الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تفرض المحكمة تدابير قضائية بديلة، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية، مع التركيز على الإصلاح بدلاً من الإجراءات العقابية.
وفي شرحه للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للخطر، قال إن الأحداث الذين يرتكبون جرائم، بما في ذلك انتهاكات الخصوصية، غالباً ما يخضعون لتدابير قضائية تؤكد على الإجراءات التصحيحية والداعمة.
وبموجب القانون الإماراتي، يحق للنيابة العامة فرض تدابير إدارية على الأحداث الذين لم يبلغوا السن القانوني إذا لزم الأمر. وتشمل هذه التدابير الإشراف من قبل ولي الأمر، والواجبات الاجتماعية، والمراقبة الإلكترونية، وفي الحالات الشديدة الإحالة إلى مؤسسات متخصصة. والهدف هو إعادة التأهيل والوقاية من الجرائم المستقبلية من خلال التعليم والإرشاد.
بالنسبة للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، تطبق المحكمة تدابير قضائية مثل المراقبة بدلاً من العقوبات الجنائية. تتضمن المراقبة فترة من الاشراف ، وإذا تم الانتهاء منها بنجاح، يتم رفض القضية. إذا لم يتم ذلك، تتم إعادة محاكمة القاصر. يمكن أن تشمل التدابير الأخرى الخدمة المجتمعية، أو التدريب المهني، أو الإيداع في مرافق الأحداث.
بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، يمكن للمحكمة أن تفرض عقوبة جنائية أو تدبيراً قضائياً. وفي حين تم تجنب السجن بشكل عام، فقد يتم استبداله بفترة سجن مخففة يتم قضاؤها في مؤسسة للأحداث حتى يبلغ القاصر 18 عاماً، وبعد ذلك يتم قضاء أي عقوبة متبقية في مؤسسة عقابية.
إن التسوية الجنائية ممكنة في حالة الجنح أو المخالفات البسيطة، بشرط ألا تتجاوز مدة السجن سنة واحدة وألا يكون لدى القاصر أي جرائم سابقة.