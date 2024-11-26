الإمارات:أجهزة التتبع تمنح الآباء الراحة بشأن سلامة أطفالهم

وبالرغم من ذلك، وكالعديد من الأمهات العاملات، تظل فاطمة قلقة بشأن تحركاتهم أثناء وجودها في العمل. تقول: "ذات مرة، ذهب طفلي البالغ من العمر سبع سنوات إلى منزل صديقه على بعد مبنيين دون أن يخبرني. وعندما عدت إلى المنزل ولم أتمكن من العثور عليه، كنت في حالة من الذعر. اتصلت بجميع أقاربنا وفي النهاية وجدته في منزل صديقه".