الإقامة الذهبية للمعلمين: دعم للاستقرار واعتراف بمساهماتهم
أكد معلمون قدامى في دبي أن التأشيرة الذهبية للمعلمين لن تعزز الاستقرار في القطاع فحسب، بل سترفع مكانة المهنة وتضعها على قدم المساواة مع المهن الأخرى في الدولة.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لدبي، قد أعلن اليوم السبت، عن منح الإقامة الذهبية للمعلمين الذين قدموا "مساهمات متميزة" لقطاع التعليم الخاص في دبي.
وبحسب البيان، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن الإقامة الذهبية ستمنح للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة والحضانات والجامعات في دبي.
وسيتم فتح باب التقديم للحصول على التأشيرة الذهبية للمعلمين المتميزين في 15 أكتوبر 2024.
مجال متساوٍ للجميع
وتواصلت صحيفة خليج تايمز مع عدد من المعلمين ذوي الخبرة لفهم كيف يمكن أن يؤثر القرار على قطاع التعليم.
قال "لويس لا جرانج"، الذي عمل مدرساً في دبي لمدة عقدين من الزمان الآن: "كان رد فعلي الأول هو "يا إلهي! هذا مذهل حقاً". إنه شعور رائع بالتقدير. يبذل المعلمون الكثير ... من حيث الوقت والإخلاص والشغف في تعليم مجموعة من الطلاب من جميع أنحاء العالم. إذا أتيحت لي الفرصة، فسأرغب بالتأكيد في التقدم بطلب للتأشيرة".
وأشار إلى أنه على مر السنين، تزايدت التحديات والتوقعات من المجتمع والحكومة. "وذلك لأن دبي تسعى جاهدة لتصبح أحد أفضل الأماكن في العالم التي توفر تعليماً عالي الجودة ويجب أن تكون معايير التدريس على أعلى مستوى ممكن وحتى أعلى من المعايير في المملكة المتحدة نفسها. لا تأتي التأشيرة الذهبية للمعلمين بالفوائد فحسب، بل إنها أيضاً اعتراف بالمعلمين لمساهماتهم. بصفتنا معلمين، فإننا نؤثر بشكل كبير على العقول الشابة، جزء قليل منا ينطبع على طلابنا ".
وأضاف المعلم البالغ من العمر 55 عاماً في مدرسة "أبتاون انترناشيونال": "سترفع هذه المبادرة من مكانة المهنة وتضعها على قدم المساواة مع المهن الأخرى في دبي. المعلمون في جميع أنحاء العالم ليسوا على نفس سلم الرواتب، مثل الطيارين مثلاً. لذلك، فإن التأشيرة الذهبية تضعنا على قدم المساواة معهم".
الجهود المبذولة معترف بها
بالنسبة للمعلم من جنوب أفريقيا، فإن هذه الفرصة ستسمح له أيضاً بالبقاء في البلاد حتى تكمل ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات دراستها.
يقول: "إذا تمكنت من العيش والعمل في دبي لمدة عشر سنوات أخرى، فسوف أضمن لها إكمال تعليمها الابتدائي والثانوي في بيئة مستقرة قبل التوجه إلى الجامعة. توفر هذه المبادرة الاستقرار والتوجيه والحافز والهدف. إنها تجعلك تشعر بأن جهودك موضع تقدير."
وأضاف لاجرانج: "أدرك أن شراء العقارات في دبي قد يؤدي إلى الحصول على تأشيرة ذهبية، لكن المعلمين لا يندرجون غالباً ضمن شريحة الدخل التي تسمح بالاستثمار في عقارات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. بالنسبة لي، السلامة والأمان والاستقرار هي أولويات أساسية، ولهذا السبب أريد الاستمرار في العيش والعمل في دبي".
كيف ستفيد هذه الخطوة أصحاب المدارس؟
المعلمة الأردنية الفلسطينية ساجدة البشير، التي درّست التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في مدارس مختلفة في دبي أثناء مسيرتها المهنية التي استمرت 25 عاماً، تسلط الضوء على منظور آخر حول كيف يمكن أن تكون التأشيرة الذهبية مفيدة بما يتجاوز مجرد دعم المعلمين.
وقالت: "أصبح الاحتفاظ بالموظفين قضية مهمة في الآونة الأخيرة. يختار العديد من المعلمين ترك مدارسهم بمجرد العثور على فرصة أفضل أو العودة إلى بلدانهم. كان هذا الاتجاه واضحاً بشكل خاص بين المعلمين الذكور في السنوات الأخيرة. لذلك، توفر هذه المبادرة فرصة ثمينة للمعلمين للبقاء في المدارس والبلاد، مما يسمح لهم بالاحتفال بنجاحات طلابهم".
وأضافت ساجدة، التي تعمل الآن كمشرفة للجودة والتقييم في دائرة المعرفة في رأس الخيمة: "إن وجود أنظمة تعليمية مستقرة في الدولة من شأنه أن يؤدي إلى تحسين نتائج الطلاب. وبصفتي مشرفة الآن، ألتقي كثيراً بمدراء المدارس الذين يعبرون عن قلقهم بشأن الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على تدريب المعلمين. ففي اللحظة التي يتم فيها الاعتراف بهؤلاء المعلمين باعتبارهم "جيدين" أو "جيدين جداً"، غالباً ما يغادرون. يجب علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا وجهات نظر أصحاب المدارس ومؤسسيها وإدارتها، الذين يسعون جاهدين لتحقيق الاستقرار والولاء لصالح مدارسهم ومجتمعاتهم".
وأكدت بشير أن المعلمين عندما يدركون أن مساهماتهم موضع تقدير وأن مناصبهم آمنة، فإنهم يميلون أكثر للبقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
"يحتاج المعلمون الجدد هذه الأيام إلى التأكد من أن القطاع التعليمي يوفر أيضاً فرصة لحياة جيدة. كما أنها مهنة آمنة يمكن للمرء أن يمارسها في حياته ولا يتعين عليه أن يقلق باستمرار بشأن حالة تأشيرته. ستجذب هذه المبادرة الكثير من الأشخاص الطيبين الذين يرغبون في الانضمام إلى هذه المهنة، وهو ما سيعود بالنفع الإيجابي على البلاد".
وفي الوقت نفسه، تشمل معايير الأهلية للحصول على التأشيرة الذهبية إثبات الإنجازات الأكاديمية المتميزة والمساهمات المبتكرة في التعليم، والنجاح المؤكد في تعزيز جودة التعليم في المؤسسات، وخلق تأثير إيجابي مع الاعتراف من المجتمع التعليمي الأوسع، وتقديم مساهمات كبيرة في تحسين نتائج الطلاب.
نداء من الإمارات الأخرى
ويطالب المعلمون الذين خدموا لسنوات طويلة في الإمارات الأخرى باتخاذ خطوة مماثلة لما حدث في دبي.
وتقول المعلمة الفلسطينية مي حمدي: "إن الاستقرار يمنح الناس شعوراً بالأمان، مما يسمح للأسر بالتخطيط على المدى الطويل. لقد شهدت مواقف حيث يتقاعد أزواج الزميلات أو يفقدون وظائفهم بسبب إغلاق الشركات أو وفاة المعيل الأساسي للأسرة، وغالباً ما يكون الزوج. في مثل هذه الحالات، تُجبر المعلمات على المغادرة، مما يجعل من الصعب عليهن مواصلة حياتهن المهنية. ونتيجة لذلك، تفقد المدارس معلمين قيمين".
وأكدت المعلمة البالغة من العمر 65 عاماً أنها خلال أربعة عقود من الخبرة، رأت العديد من الأسر التي لديها أطفال في المدرسة أو الجامعة يواجهون صعوبات كبيرة عندما لا يكون لديهم التأشيرات اللازمة للبقاء في البلاد، مما يتسبب في معاناة الأسرة بأكملها.
وأضافت المعلمة التي بدأت حياتها المهنية في عام 1984 في مدرسة أبوظبي الهندية: "إن الاستقرار يوفر راحة البال، والمعلمون الذين أمضوا أكثر من عقد من الزمان في هذا البلد يجب أن يكونوا مؤهلين على الأقل للتقدم بطلب للحصول على إقامة طويلة الأجل، وآمل أن تمتد هذه السياسة إلى الإمارات الأخرى أيضاً".