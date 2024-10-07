الإقامة الذهبية للمعلمين: دعم للاستقرار واعتراف بمساهماتهم

وأشار إلى أنه على مر السنين، تزايدت التحديات والتوقعات من المجتمع والحكومة. "وذلك لأن دبي تسعى جاهدة لتصبح أحد أفضل الأماكن في العالم التي توفر تعليماً عالي الجودة ويجب أن تكون معايير التدريس على أعلى مستوى ممكن وحتى أعلى من المعايير في المملكة المتحدة نفسها. لا تأتي التأشيرة الذهبية للمعلمين بالفوائد فحسب، بل إنها أيضاً اعتراف بالمعلمين لمساهماتهم. بصفتنا معلمين، فإننا نؤثر بشكل كبير على العقول الشابة، جزء قليل منا ينطبع على طلابنا ".