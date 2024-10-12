الإقامة الذهبية..مكافأة 3 متطوعين مخلصين في الإمارات

وأضاف: "واجهت صعوبات في البداية، لكن نقطة التحول كانت عندما عثرت على مقال في صحيفة الخليج تايمز عن التطوع، مما ألهمني لإنشاء ملف شخصي والمشاركة بنشاط في الفعاليات، ومنذ ذلك الحين، أكملت أكثر من 1000 ساعة تطوعية من خلال منصة المتطوعين التابعة لحكومة دبي".