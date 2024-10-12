الإقامة الذهبية..مكافأة 3 متطوعين مخلصين في الإمارات
أمضى ثلاثة مقيمين في الإمارات آلاف الساعات بالتطوع في العديد من المناسبات والقضايا في الإمارات - من توزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان، إلى تعبئة مواد الإغاثة، وتوجيه الركاب في مترو دبي، والعمل كحراس. ونظير جهودهم التطوعية، تم مكافأة الثلاثة - هندي وأوغندي وفلبيني - بتأشيرات ذهبية.
"أرشاد جنيد"، 32 عاماً، وهو من بيهار في الهند، ويعمل حالياً كمدير مبيعات في شركة قطع غيار سيارات خاصة في دبي، فخور بخدمته التطوعية المخلصة.
وقال لصحيفة خليج تايمز ، حاملاً هويته الإماراتية الصادرة حديثًا والتي كانت صالحة لمدة 10 سنوات: "بدأت رحلتي كمتطوع بعد انتقالي إلى دبي في عام 2017. لقد عملت سابقاً في مجال العمل الاجتماعي في الهند وكنت حريصاً على إيجاد فرص مماثلة هنا. في يناير 2018، التقى بخالد نواب، رئيس فريق نبض الإمارات التطوعي.
وأضاف: "واجهت صعوبات في البداية، لكن نقطة التحول كانت عندما عثرت على مقال في صحيفة الخليج تايمز عن التطوع، مما ألهمني لإنشاء ملف شخصي والمشاركة بنشاط في الفعاليات، ومنذ ذلك الحين، أكملت أكثر من 1000 ساعة تطوعية من خلال منصة المتطوعين التابعة لحكومة دبي".
"أصبح العمل التطوعي هوايتي الآن"، هكذا قال جنيد بفخر، مضيفًا: "لم يكن الأمر سهلاً، خاصة أنه عمل غير مدفوع الأجر. كثيرًا ما يضحك أصدقائي ويسألونني لماذا أفعل ذلك بينما يأتي الكثيرون إلى دبي لكسب المال وأنا أعمل مجانًا".
ورغم الاستهزاءات والتحديات، لم يتأثر جنيد. وقال: "بالنسبة لي، العمل الاجتماعي هو مسعى نبيل. لا أفكر أبدًا في الأجر. أريد فقط أن أحدث فرقًا. أشجع المقيمين الآخرين في الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى فريق المتطوعين. بعد التطوع، تشعر بالاسترخاء والرضا. إنه مثل بدء رحلة جديدة كل أسبوع".
وأشار جونيد إلى أن هناك أيضًا "امتيازات أخرى"، حيث أتيحت له الفرصة لمقابلة العديد من الشخصيات البارزة من خلال جهوده التطوعية، بما في ذلك الممثلون الهنود الكبار والسياسيون والشيوخ.
وقال إن "أحد أكثر اللحظات التي لا تنسى في حياتي كانت لقاء الشيخة مهرة"، مضيفاً أنه يجد الإلهام أيضاً في الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
وقال جنيد وهو يتأمل شرف الاعتراف بمساهماته في المجتمع: "التأشيرة الذهبية هي هدية من حكومة الإمارات العربية المتحدة للمتطوعين. إنها حلم لكثير منا، ولم أتوقع أبدًا أن أحصل عليها بهذه السهولة".
الشغف بالعطاء
لقد أحدث "مبارك نسوبوغا"، وهو فني هندسة ميكانيكية يبلغ من العمر 27 عاماً من أوغندا، تأثيراً كبيراً من خلال جهوده التطوعية في الإمارات العربية المتحدة. ويقيم مبارك حالياً في أبو ظبي، وقد بدأت رحلته مع إكسبو 2020 دبي، حيث اكتشف شغفه بالعطاء للمجتمع.
وقال "بدأت رحلتي التطوعية مع إكسبو 2020 دبي، وبعد إكسبو، اتخذت شغفي بتخصيص وقتي بعيداً عن العمل للتطوع، خاصة خلال توزيع وجبات الإفطار في رمضان وفي مختلف الفعاليات الرياضية في أبوظبي".
منذ انتقاله إلى أبو ظبي، تعاون نسوبوغا مع العديد من المنظمات، بما في ذلك المارشال الإماراتي، ومعاً، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد الخيرية والإنسانية، ومنظمة OSS، ومؤسسة الإمارات للشباب.
وقال "بمجرد أن جمعت 600 ساعة تطوعية، أدركت أنني مؤهل للتقدم بطلب للحصول على ترشيح التأشيرة الذهبية في فئة رواد العمل الإنساني". "تقدمت بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية عبر الإنترنت من خلال بوابة ICP (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ). وتمت الموافقة على ترشيحي، مما مهد الطريق لتقديم طلب تأشيرة لمدة 10 سنوات".
تركز أنشطة نسوبوغا التطوعية الحالية على الأحداث الرياضية والمهرجانات الثقافية. "أستمتع حقًا بالتطوع في الأحداث الرياضية في الإمارات العربية المتحدة مثل سباقات الماراثون، وجولات الإمارات العربية المتحدة، وسباق دبي، وفعاليات ركوب الدراجات. كما أشارك في المهرجانات الثقافية مثل مهرجان الشيخ زايد، ومهرجان التراث البحري، ومهرجان الحصن، واحتفالات اليوم الوطني."
كما يلتزم نسوبوغا بتوزيع وجبات الإفطار في رمضان، حيث يقوم المتطوعون بتعبئة الوجبات للعمال وتوزيعها في الشوارع. ويمتد التزامه أيضاً إلى المبادرات البيئية، ودعم برامج مثل "تنظيف الإمارات العربية المتحدة" و"التواصل مع الطبيعة".
'هدية عيد ميلاد متقدمة'
سيبلغ المغترب الفلبيني "جيه روم أنولينج ديلا كروز" 36 عامًا في 19 أكتوبر وقد حصل على هدية عيد ميلاد متقدمة الشهر الماضي عندما حصل على تأشيرته الذهبية.
وقال ديلا كروز، الذي يقيم في دبي منذ 10 سنوات ويعمل مديراً مالياً في شركة تصميم داخلي في منطقة القوز، إن الحصول على التأشيرة الذهبية هو أفضل هدية حصل عليها كمغترب. وأضاف: "هذا يثبت أن الإمارات العربية المتحدة بلد مضياف حقاً".
يشارك دي لا كروز في أعمال تطوعية مع العديد من المنظمات المجتمعية الفلبينية منذ عام 2018. وفي وقت مبكر من هذا العام، سجل في موقع volunteers.ae وأكمل أكثر من 600 ساعة تطوعية.
وأضاف: "بدأت بالمشاركة في العديد من حملات توزيع المواد الغذائية في سكن العمال، ثم بعد شهر رمضان انضممت كمتطوع في مترو دبي".
وأضاف: "نظراً لأنني أعمل بالقرب من محطة مترو OnPassive، فإنني أرتدي سترتي الصفراء كل يوم - بعد العمل - وأعمل كمتطوع. أساعد في إدارة الحشود، وأرشد السياح إلى المحطة التي يتعين عليهم النزول فيها، وأذكر أيضًا راكبي السكوتر الكهربائي وأتحقق منهم".
وأضاف ديلا كروز، الذي يخطط لإحضار عائلته إلى الإمارات العربية المتحدة للاستفادة أيضًا من التأشيرة الذهبية، "إنها في الواقع وظيفة مجزية - فالابتسامة التي تتلقاها من الأشخاص الذين تساعدهم هي مكافأة كبيرة في حد ذاتها. ثم جاءت التأشيرة الذهبية، وهي مكافأة كبيرة حقًا".
وأضاف بفخر: "زوجتي وأطفالي الثلاثة - الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و11 و10 سنوات - مؤهلون جميعًا للحصول على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة".
كيفية الحصول على التأشيرة الذهبية من خلال التطوع
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في السير على خطى جونيد ونسوبوغا وديلا كروز، إليكم دليلاً كاملاً على المنصات المختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يمكنكم التسجيل للتطوع والتبرع والمبادرات الأخرى.