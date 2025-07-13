الإفراج عن المؤثر عبده روزيك بعد احتجازه في مطار دبي

علمت "الخليج تايمز" أن المغني الطاجيكي ونجم وسائل التواصل الاجتماعي عبده روزيك أُفرج عنه من الاحتجاز يوم السبت، بعد أن كان قد احتُجز في وقت سابق من اليوم في مطار دبي الدولي.

نشر الشاب البالغ من العمر 21 عامًا مقطع فيديو على إنستغرام بعد ساعات، يظهر فيه وهو يتسلم جائزة في حفل جوائز المؤثرين الدوليين في الهند (IIIA) الذي أقيم في 12 يوليو في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس. لم يشر الفيديو إلى احتجازه:

تفاصيل الاحتجاز والإفراج بكفالة

ووفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، تم احتجاز روزيك بعد وقت قصير من وصوله من الجبل الأسود (مونتينيغرو). وأفاد شخص يدعي أنه قدم الشكوى لـ"الخليج تايمز" أن روزيك أُفرج عنه بكفالة مع قيود على السفر، لكنه طلب عدم الكشف عن اسمه. لم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من مصادر رسمية.

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رفض المكتب الإعلامي لحكومة دبي التعليق على الأمر، ولم تصدر شرطة دبي أي بيان عام حتى ظهر الأحد.

من هو عبده روزيك؟

يُعد روزيك، الذي يبلغ طوله حوالي ثلاثة أقدام بسبب نقص هرمون النمو، أحد أبرز الشخصيات العامة الشابة في المنطقة. وهو يحمل الإقامة الذهبية الإماراتية ويقيم في دبي منذ عدة سنوات. اكتسب شهرته من خلال الموسيقى، ومقاطع الفيديو الفيروسية، وظهوره في برامج تلفزيون الواقع مثل "بيج بوس 16" (Bigg Boss 16).

في عام 2024، شارك لأول مرة في رياضة الملاكمة في كوكا كولا أرينا بدبي، وأطلق علامته التجارية للمطاعم "حبيبي" (Habibi) في المملكة المتحدة. في نفس العام، استجوبته مديرية الإنفاذ الهندية في قضية غسيل أموال، على الرغم من أنه لم يُذكر كمتهم.

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