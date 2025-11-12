الإغريق في الشارقة: لقاء عالمي بين أسطورة الأدب وروح المعرفة﻿

في واحد من أكثر المشاهد الإبداعية سحراً وعمقاً، حلت اليونان ضيف شرف الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتعيد إحياء أسطورة البحر والمعرفة، وتجسد تحت شعار "بينك وبين الكتاب" علاقةً فريدة بين الإرث الإغريقي وحوار الحضارات. من جناح مصمم كسفينة أثينية، تتوسطها شجرة زيتون خالدة وتحوطها رفوف على شكل مجاديف، حمل الجناح اليوناني زواره في رحلة من الإلياذة إلى الحداثة، حيث تتناثر آلاف الكتب بين أروقة تتنفس تراث الملاحم والفلسفة والإبداع.

الجناح اليوناني: العمارة تلتقي الفلسفة

على مساحة 200 متر مربع، ينتصب الجناح اليوناني كتحفة معمارية جاذبة، صُممت على هيئة سفينة أثينية قديمة، حيث تعلو جانبيها رفوف كتب صُممت على هيئة مجاديف. هذا التصميم ليس مجرد ديكور، بل هو إشارة رمزية إلى أن المعرفة هي أداة الإبحار نحو الآخر، فكما كان البحر وسيلة للتجارة والتواصل بين الإغريق، أصبحت الكلمة اليوم جسر التواصل بين الحضارات.

تتناثر بين أروقة الجناح كتب الأدب والفكر والفلسفة اليونانية، بعضها مترجم إلى العربية، وأخرى باللغة الأصلية، وتتوسطه شجرة زيتون ترمز إلى الصمود والعطاء، وارتباط الهوية بالثقافة.

أما المدخل، فيحاكي متحفاً مصغراً يعرض نسخاً من آثار ومخطوطات قديمة، بينها رأس الشاعر الإغريقي هوميروس، صاحب ملحمتي "الإلياذة والأوديسة"، اللتين خلّدتا البطولة والأسطورة، ورسمتا ملامح الأدب العالمي منذ نحو ثلاثة آلاف سنة.