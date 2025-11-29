الإمارات

الإعلان عن مواقف مجانية ورسوم "درب" مع تمديد مواعيد مترو دبي

الأجواء اللطيفة ترحب بالزوار، والإعفاء من الرسوم يبدأ في أبوظبي ودبي لثلاثة أيام متتالية.
ميهير دانجال
بينما ينخرط السكان في جميع أنحاء البلاد في الأجواء الاحتفالية للاحتفال بعيد الاتحاد، تساهم السلطات أيضاً في هذه الفرحة.

في الواقع، إذا كنت تخطط للتوجه للاستمتاع في العطلة الطويلة الأخيرة من العام، يمكنك توقع صباحات باردة وظروف جوية غائمة جزئياً بشكل عام، مما يجعل الأجواء ممتعة بشكل رائع لأي نزهات.

لذلك، إذا كنت تخطط لمشاهدة الألعاب النارية أو التسوق حتى الإرهاق، فلن تقلق بشأن ركن السيارات في هذه الأماكن:

أبوظبي

أعلنت أبوظبي أن مواقف السيارات ستكون مجانية لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ يوم الأحد 30 نوفمبر، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ستكون رسوم بوابات درب مجانية خلال هذه الفترة.

ستعود رسوم المواقف والبوابات للعمل يوم الأربعاء 3 ديسمبر، بحسب ما قالت شركة كيو موبيليتي يوم السبت 29 نوفمبر.

دبي

سيستمتع سائقو السيارات في دبي أيضاً بثلاثة أيام من مواقف مجانية للسيارات خلال العطلة الطويلة. ومع ذلك، لن يشمل وقوف السيارات المجاني مواقف السيارات متعددة الطوابق وبوابة الخيل N-365، حسبما ذكرت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة.

كما تم تمديد مواعيد عمل مترو دبي وترام دبي لضمان حركة أكثر سلاسة للسكان والزوار وسط الاحتفالات الوطنية.

