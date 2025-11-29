الإعلان عن مواقف مجانية ورسوم "درب" مع تمديد مواعيد مترو دبي

سيستمتع سائقو السيارات في دبي أيضاً بثلاثة أيام من مواقف مجانية للسيارات خلال العطلة الطويلة. ومع ذلك، لن يشمل وقوف السيارات المجاني مواقف السيارات متعددة الطوابق وبوابة الخيل N-365، حسبما ذكرت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة.