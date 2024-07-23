الإشتراك في خدمات المياه والكهرباء بأبو ظبي

للاشتراك في خدمات الماء والكهرباء في أبوظبي عند استئجار عقار جديد عليك باتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بالتسجيل في خدمة "توثيق"، وهو سجل الإمارة لعقود الإيجار. يتعين على جميع مالكي العقارات وشركات الإدارة في أبوظبي والمناطق المجاورة التسجيل في النظام وفقاً للقانون، مما يسهل عملية الإيجار.

وإذا كنت مستأجراً مسجلاً في "توثيق"، فسيتم إنشاء حسابات الخدمات الخاصة بك (الماء والكهرباء) لدى شركة أبوظبي للتوزيع باستخدام الاسم الوارد في عقد الإيجار الخاص بك. ثم سيتم إصدار الفاتورة الأولى خلال شهر.

إذا كنت مالكاً أو مستأجراً غير مسجل في خدمة "توثيق"، فستحتاج إلى إنشاء حساب منفصل لدى شركة أبوظبي للتوزيع.