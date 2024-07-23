الإشتراك في خدمات المياه والكهرباء بأبو ظبي
للاشتراك في خدمات الماء والكهرباء في أبوظبي عند استئجار عقار جديد عليك باتباع الخطوات التالية:
أولاً، قم بالتسجيل في خدمة "توثيق"، وهو سجل الإمارة لعقود الإيجار. يتعين على جميع مالكي العقارات وشركات الإدارة في أبوظبي والمناطق المجاورة التسجيل في النظام وفقاً للقانون، مما يسهل عملية الإيجار.
وإذا كنت مستأجراً مسجلاً في "توثيق"، فسيتم إنشاء حسابات الخدمات الخاصة بك (الماء والكهرباء) لدى شركة أبوظبي للتوزيع باستخدام الاسم الوارد في عقد الإيجار الخاص بك. ثم سيتم إصدار الفاتورة الأولى خلال شهر.
إذا كنت مالكاً أو مستأجراً غير مسجل في خدمة "توثيق"، فستحتاج إلى إنشاء حساب منفصل لدى شركة أبوظبي للتوزيع.
التسجيل في خدمة توثيق
إذا قمت بتأجير عقار من خلال شركة إدارية، فمن المرجح أن تقوم الشركة بإكمال تسجيلك نيابةً عنك عند توقيع عقد الإيجار.
أما إذا كنت مستأجراً ولم يتم تسجيلك في النظام، فيمكنك القيام بذلك من خلال زيارة أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لبلدية أبوظبي، أو من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني على موقع "تم". وينطبق هذا أيضاً على الملاك الجدد الذي اشتروا عقاراً حديثاً ويحتاجون إلى التسجيل.
إنشاء حساب لدى شركة أبوظبي للتوزيع
يمكنك إنشاء حساب لدى شركة أبوظبي للتوزيع من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال زيارة أحد فروعها. لمعرفة الفرع الذي يقدم هذه الخدمة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة أبوظبي للتوزيع واختر خدمة "طلب الماء والكهرباء لمستأجر جديد".
عند إنشاء الحساب، ستحتاج إلى دفع وديعة تأمينية قابلة للاسترداد بقيمة 1000 درهم، والتي ستندرج في الفاتورة الأولى. وسيتم إرجاع الوديعة عند إغلاق الحساب، أو يمكن نقلها إلى عقار جديد.
المستندات المطلوبة
للمستأجرين:
جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية
دفتر العائلة (يخص مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط)
عقد الايجار
خطاب إغلاق الحساب السابق للعقار الذي ستنتقل إليه
للملاك:
جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية
دفتر العائلة (لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط)
نسخة من سند ملكية العقار ساري المفعول أو مخطط الموقع الصادر من بلدية أبوظبي
خطاب إغلاق الحساب السابق للعقار الذي ستنتقل إليه
سيتم إصدار خطاب إغلاق الحساب (المعروف سابقاً باسم شهادة تخليص) عند إغلاق الحساب السابق للعقار لدى شركة أبوظبي للتوزيع . ويمكن الحصول على نسخة من هذا الخطاب عن طريق التواصل مع المالك.
بإمكانك إنشاء حساب لدى شركة أبوظبي للتوزيع حتى إذا لم تكن تمتلك بطاقة هوية إماراتية حالياً. ومع ذلك، يجب تقديم رقم الهوية خلال 40 يوماً من تاريخ تقديم طلب الانتقال.
بعد تقديم المستندات المطلوبة، سيتلقى العميل رسالة بريد إلكتروني ورسالة نصية قصيرة حول حالة حسابات الخدمات، عادةً خلال يومين.