الإسراء والمعراج إجازة في الكويت وعمان ولاعطلة في الإمارات بالمناسبة

ومن المرجح أن يحصل المقيمون على ما يصل إلى أربعة أيام إجازة هذا العام في عيد الفطر الإسلامي. ووفقاً لمجلس الوزراء الإماراتي، فإن الأيام الثلاثة الأولى من شوال (الشهر الذي يلي رمضان) ستكون عطلة. وإذا استمر رمضان 30 يوماً، فسيكون يوم 30 رمضان أيضاً عطلة، مما يمنح المقيمين إجازة لمدّة أربعة أيام (من 30 رمضان إلى 3 شوال). ومع ذلك، إذا استمر رمضان 29 يوماً، فإن العطلة ستغطي فقط الأيام الثلاثة الأولى من العيد (من 1 شوال إلى 3 شوال).