الإسراء والمعراج إجازة في الكويت وعمان ولاعطلة في الإمارات بالمناسبة
أعلنت سلطنة عمان أن يوم الخميس 30 يناير عطلة مدفوعة الأجر لموظفي القطاعين العام والخاص بمناسبة الإسراء والمعراج. كما قررت الكويت، وهي دولة خليجية أخرى، تعطيل العمل في جميع الوزارات، والهيئات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة يوم 30 يناير.
وهذا يعني أن سكان عُمان والكويت سيستمتعون بإجازة لمدّة 3 أيام، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، من 30 يناير إلى السبت 1 فبراير. ورغم أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف رسمياً يوم الاثنين 27 يناير، فقد قررت الدولتان الخليجيتان نقل العطلة إلى يوم الخميس لتمديد عطلة نهاية الأسبوع.
لا توجد عطلة الإسراء والمعراج في الإمارات
على عكس جيرانهم، لن يحظى سكان الإمارات بإجازة بمناسبة الإسراء والمعراج. كانت المناسبة مدرجة سابقاً في قائمة العطلات الرسمية في الإمارات حتى عام 2018. ومع ذلك، في عام 2019، قررت الحكومة استبعادها من القائمة. وكان ذلك هو العام نفسه الذي وحد فيه مجلس الوزراء عطلات القطاعين العام والخاص.
ما هو الإسراء والمعراج؟
الإسراء والمعراج هي الليلة التي أُسري فيها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس.
ووفقاً للتقويم الإسلامي، يتم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب 1446، والذي يوافق 27 يناير من هذا العام. ورجب هو الشهر السابع في التقويم الإسلامي.
متى العطلة الرسمية القادمة في الإمارات ؟
ومن المتوقع أن تكون العطلة الرسمية المقبلة في الإمارات في نهاية مارس أو بداية أبريل، وذلك اعتماداً على رؤية الهلال.
ومن المرجح أن يحصل المقيمون على ما يصل إلى أربعة أيام إجازة هذا العام في عيد الفطر الإسلامي. ووفقاً لمجلس الوزراء الإماراتي، فإن الأيام الثلاثة الأولى من شوال (الشهر الذي يلي رمضان) ستكون عطلة. وإذا استمر رمضان 30 يوماً، فسيكون يوم 30 رمضان أيضاً عطلة، مما يمنح المقيمين إجازة لمدّة أربعة أيام (من 30 رمضان إلى 3 شوال). ومع ذلك، إذا استمر رمضان 29 يوماً، فإن العطلة ستغطي فقط الأيام الثلاثة الأولى من العيد (من 1 شوال إلى 3 شوال).
وبناءً على رؤية الهلال، إذا بدأ شهر رمضان يوم السبت 1 مارس وانتهى يوم الأحد 30 مارس، فمن المرجح أن يكون عيد الفطر من الاثنين 31 مارس إلى الأربعاء 2 أبريل.