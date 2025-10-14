الإخلاء وتجديد الإيجار: قاضٍ في دبي يكشف عن أبرز النزاعات بين المستأجرين والمالكين

الإخلاء لعدم الدفع، وقضايا تجديد الإيجار، ومطالبات التعويض هي النزاعات الأكثر شيوعًا بين المستأجرين والملاك في دبي، وفقًا لمسؤول رفيع.

وقال الدكتور يوسف المنصوري، قاضي أول درجة أول في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي (RDC)، في مقابلة مع "الخليج تايمز": "نتلقى جميع أنواع الشكاوى. معظم القضايا الشائعة هي الإخلاء لعدم الدفع، والبعض الآخر يتعلق بتجديد الإيجار ومطالبات التعويض عن الإخلاء غير المشروع".

وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية، تم الانتهاء من 443 اتفاقية مصالحة بقيمة 190.7 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025.

وقال المنصوري إن الغموض في العلاقة التعاقدية هو السبب الأكثر شيوعًا للنزاعات، حيث يمكن تفسير بعض المصطلحات بطرق مختلفة.

وأضاف: "إذا أقام المستأجر والمالك علاقة واضحة بينهما، فسيؤدي ذلك إلى تقليل عدد النزاعات. لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح في هذا السياق بين المستأجرين والملاك".

مسؤولية كل من المستأجر والمالك

اقترح قاضي أول درجة أول بمركز فض المنازعات الإيجارية أن تخصيص العقود وكتابتها بشروط وأحكام دقيقة للغاية سيساعد كثيرًا في حل النزاعات.

وقال: "يجب أن تكون لديك علاقة تعاقدية مفصلة للغاية في أي معاملة. إذا قمت بتدوين جميع شروط الأحكام وتفاصيل الدفع وسيناريوهات التجديد، (يمكنك) تجنب النزاعات".

وأكد على توثيق كل شيء في المعاملات، على سبيل المثال، في حالة المدفوعات، الحصول على إيصال؛ إذا أرسل المالك إشعارًا، احتفظ بدليل على ما يطالب به.

أوصى المنصوري بأن يطلب كل من المستأجر والمالك رأيًا قانونيًا، حيث إن مسؤولية تجنب النزاعات تقع على عاتق الطرفين.

يمكن لأي شخص حضور الجلسات

أشار قاضي أول درجة أول إلى أن المركز يعقد جلسات علنية، ويُسمح للجميع بالحضور، حتى لو لم يكن طرفًا في المطالبة.

وأكد: "يمكنك الحضور، لكن القاضي لن يستمع إلى أي شخص آخر، بل إلى الأطراف المتنازعة فقط. هذا إجراء قياسي في القضاء بشكل عام، وأؤكد لكم أننا هنا في مركز فض المنازعات الإيجارية نتبع هذا العرف. لا ننظر فيما إذا كان محليًا أو أجنبيًا. الجميع متساوون أمام القانون".

وفقًا لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، يمكن للمقيمين تقديم المطالبات عبر الإنترنت أو شخصيًا. ومع ذلك، تأتي معظم الشكاوى من المنصة الرقمية للمركز.

"تُجرى الجلسة عبر الإنترنت لتسهيل الأمر على الأشخاص المنشغلين بعملهم وحياتهم، ولا يمكننا أن نتوقع منهم الحضور شخصيًا لحضور الجلسة وإهدار أيام عمل".

المزيد من القضاة

لتعزيز قدرة مركز فض المنازعات الإيجارية على إصدار أحكام في الوقت المناسب، تمت إضافة 15 قاضيًا جديدًا مؤخرًا، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 50 قاضيًا.

وفقًا لمركز دبي للمنازعات الإيجارية، كان متوسط فترة تسوية النزاعات الإيجارية ستة أيام فقط خلال الربع الثاني من عام 2025.

"هذا هدف معقول للغاية. ومع ذلك، فإنه يختلف من حالة إلى أخرى، اعتمادًا على مستوى تعقيد القضية. مع قدوم القضاة الجدد، ستنخفض فترة تسوية المنازعات الإيجارية تدريجياً. نحن ملتزمون بتقليل عدد الأيام. أؤكد لكم أننا سنصدر حكمًا في الوقت المناسب. لذلك، عندما تكون القضية جاهزة لإصدار حكم، لن نؤخرها لأي سبب آخر".

الأهم من ذلك، سلط الضوء على وجود حالات يتم حلها في يوم واحد فقط.

القاضي الذكي

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة وكيانات دبي بحماس التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

كما يواكب مركز فض المنازعات الإيجارية ذلك ويعتمد الذكاء الاصطناعي، ويجري تدريبًا لجميع القضاة على التقنيات الجديدة.

واختتم المنصوري قائلاً: "لقد أجرينا تدريبًا مكثفًا للغاية لجميع القضاة على الذكاء الاصطناعي لفهم المفهوم. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالتجربة بإصدار حكم من خلال الذكاء الاصطناعي، لكن هذا لا يزال قيد التنفيذ لأنه يتطلب تعديلاً أو تغييرًا تشريعيًا. لا نريد أن نتخلف عن أي تقنية، والذكاء الاصطناعي التوليدي هو تقنية واعدة للغاية. تستثمر الإمارات العربية المتحدة الكثير في هذه التقنية، ونحن نحاول أن نكون جزءًا من ذلك".