الإجازات السرية: مزايا ومخاطر العمل عن بعد في الإمارات

قالت: "كان قلبي يدق بسرعة. أخبرت زميلي أنني لم أكن أشعر بتحسن وأنني كنت أخطط لإجراء بعض الفحوصات الطبية، لكنني يمكنني المشاركة عبر مكالمة فيديو. ولحسن الحظ، وافق مكتبي على ذلك. كنت متوتراً جداً في تلك الليلة أفكر في كيفية إعداد مكتب مؤقت مشابه لذلك الذي في منزلي، وكيف سأشارك بحماس منخفض، كما قلت إنني مريض."

ولحسن الحظ، اتصل به زميل أحمد مرة أخرى في صباح اليوم التالي وأخبره أن الاجتماع قد تم تأجيله لمدة أسبوع.