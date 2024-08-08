الإجازات السرية: مزايا ومخاطر العمل عن بعد في الإمارات
بدأ توجه جديد في العمل عن بعد يُسمى "العطلات السرية" في الظهور على مستوى العالم، مع الإبلاغ عن بعض الحالات في الإمارات أيضاً. وعلى عكس "العطلات الهادئة" المعروفة، تتضمن "الرحلات السرية" أو "العطلات السرية" عمل الموظفين سراً من وجهات العطلات، دون إخبار رؤسائهم.
وجدت دراسة حديثة أجرتها جمعية إدارة الموارد البشرية، ومقرها الولايات المتحدة، أن 68% من أصحاب العمل هناك قاموا بمراجعة سياسات العمل عن بعد الخاصة بهم لتشمل أحكاماً خاصة بـ "الإجازات السرية" أو مواقع العمل غير المعلنة.
وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ بعض الشركات هياكل رواتب "لا تعتمد على الموقع" (نموذج دفع حيث تعوض الشركات العمال بنفس المعدل عن نفس الوظيفة بغض النظر عن موقعهم)، حيث تتبنى 42٪ من شركات فورتشن 500 هذا الأسلوب.
ومع ذلك، لا تنظر كل منظمة حول العالم إلى الإجازات السرية بنفس النظرة، وقد ينتهي الأمر بالعاملين الذين يلجأون إليها إلى تعريض مستقبلهم مع الشركة للخطر. على الرغم من أن هذا النوع السري من العمل عن بُعد قد يبدو جذاباً، إلا أنه يأتي مع مجموعة من المزايا والعيوب.
"لن أفعل ذلك مرة أخرى"
كان أحمد البوصيري، البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً (تم تغيير الاسم بناءً على طلب)، متلهفاً لرؤية شريكته التي تعيش في منزله في القاهرة، لكنه استنفد كل إجازته المدفوعة الأجر.
ومع ذلك، نظراً لأن مكتبه يسمح لموظفيه بالعمل عن بعد، اقترحت ليلى (شريكته) الهروب إلى جزيرة زنجبار، ولم يستطع أحمد مقاومة الفكرة.
"قررت المخاطرة، أخبرت مكتبي أنني سأكون بطيئاً بعض الشيء في عملي لبضعة أيام لأنني أصبت بنوبة مفاجئة من الأنفلونزا. قال المواطن المصري الذي يعمل في المكتب الأوسط لشركة أسهم خاصة: "بالإضافة إلى ذلك، قمت بتفعيل باقة التجوال".
وقال أحمد إن خطته كانت بسيطة، وهي الاستمتاع بأسبوع سعيد من الشمس والأمطار والشواطئ الهادئة والعودة قبل أن يلاحظ أي شخص في العمل غيابه.
"يمكنني أيضاً القيام بذلك لأن اليومين المقبلين كانا عطلة نهاية الأسبوع."
من يوم الاثنين فصاعداً، كان أحمد جاهزاً ومعه جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، إلا أن الموقع لم يكن منزله أو مقهى محلي، بل شواطئ "نونجوي" ذات الرمال البيضاء.
"كانت الأمور تسير على ما يرام حتى بعد ظهر يوم الأربعاء، حيث كان لدي اتصال جيد بالإنترنت وكنت أرسل العمل في الوقت المحدد وظهرت في وضع الاستعداد. كان الفارق الزمني بين دبي وزنجبار ساعة واحدة فقط، لذلك لم تكن هناك مشكلة كبيرة. في المساء كنت أستريح على الشواطئ وأشاهد غروب الشمس. لذا، قمت بالأمرين معاً… عملت واستمتعت”.
لكن، في اليوم الثامن من إجازتهم، تلقى أحمد اتصالاً من أحد زملائه أبلغه باجتماع شخصي عاجل في اليوم التالي.
قالت: "كان قلبي يدق بسرعة. أخبرت زميلي أنني لم أكن أشعر بتحسن وأنني كنت أخطط لإجراء بعض الفحوصات الطبية، لكنني يمكنني المشاركة عبر مكالمة فيديو. ولحسن الحظ، وافق مكتبي على ذلك. كنت متوتراً جداً في تلك الليلة أفكر في كيفية إعداد مكتب مؤقت مشابه لذلك الذي في منزلي، وكيف سأشارك بحماس منخفض، كما قلت إنني مريض."
ولحسن الحظ، اتصل به زميل أحمد مرة أخرى في صباح اليوم التالي وأخبره أن الاجتماع قد تم تأجيله لمدة أسبوع.
"تنفست الصعداء وأدركت مدى اقترابي من القبض علي. لكن في النهاية، بقيت إجازتي الهادئة مغامرة سرية مشتركة بيني وبين ليلى فقط. لكنني لا أعتقد أنني سأفعل هذا مرة أخرى."
اعترفت المقيمة في الإمارات، "أميليا فوستر"، أنها قامت برحلة "سرية" إلى أبوظبي.
"أعيش وأعمل في دبي. تسمح لنا شركتي بالعمل من المنزل بضعة أيام في الأسبوع ولكنها تطلب منا البقاء داخل الإمارة. في إحدى المرات، قررت زيارة صديق في أبو ظبي وعملت من هناك يومي الخميس والجمعة حيث كان مديري المباشر في إجازة وكنت أعلم أنه لن يتم استدعائي. وبما أن الأيام التالية كانت عطلة نهاية الأسبوع، لم أبلغ مكتبي أنني كنت أعمل من أبو ظبي بدلاً من دبي في هذين اليومين.
"كنت أنهي عملي بحلول الساعة الخامسة مساءً، ثم أمضي أنا وصديقي أمسيتين جميلتين في الخارج. ومع ذلك، لا أعتقد أنني سأجرؤ على الذهاب في إجازة مرة أخرى دون إبلاغ مكتبي.
سياسات واضحة للعمل عن بعد
في هذه الأثناء، قال المتخصصون في الموارد البشرية إن توجه "الإجازات السرية" يشكل تحدياً لأصحاب العمل، حيث يمكن أن تطرأ مشكلات تتعلق بانخفاض الإنتاجية، وعدم التواصل الفوري، والمساءلة، وتفاوت جودة العمل.
قال أوس إسماعيل، المدير العام لشركة "مارك إليس": "إذا كان الموظف يعمل في مكان غريب دون موافقة صاحب العمل، فقد يؤدي ذلك إلى خلق مشكلة ثقة كبيرة، ويمكن اعتباره سوء سلوك من شأنه أن يخلق مشاكل للموظف داخل وظائفهم."
وشدد خبراء الصناعة أيضاً على أنه لكي ينجح هذا النوع من الترتيبات، يجب على أصحاب العمل وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بالعمل عن بعد، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن مواقع وتوقيت العمل المقبول.
"بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن التواصل والثقة هما المفتاحان — فالتواصل المنتظم بين الموظف و صاحب العمل سيضمن الإنتاجية دون الحاجة إلى المراقبة الدقيقة."
على الرغم من أن الشركات قد لا تفضل هذا السلوك دائماً، إلا أنها تدرك أن الوعي المتزايد بكفاءة العمل عن بعد من مواقع مختلفة قد ساهم في هذا التوجه.
"أعتقد أن المرونة هي طريق ذو اتجاهين. وأضاف أوس: "يجب أن يكون أصحاب العمل منفتحين على استيعاب العمل عن بعد في مواقع مختلفة، ويجب على الموظفين احترام سياسات الشركة والالتزام بها للحفاظ على علاقة عمل منتجة ومليئة بالثقة".
وقالت فاطمة أحمد، مديرة الموارد البشرية للمجموعة – athGADLANG: "نصيحتي لأصحاب العمل، هي وضع سياسات واضحة للعمل عن بعد وإبلاغها بما في ذلك مواقع العمل، وتنفيذ بروتوكولات الأمن السيبراني القوية لحماية بيانات الشركة."