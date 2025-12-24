الأول من يناير موعداً للمرحلة الأخيرة لحظر البلاستيك في دبي

في خطوة تكرس ريادة إمارة دبي في ملف الاستدامة البيئية، أعلنت بلدية دبي عن اكتمال خارطة الطريق الخاصة بحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث تدخل المرحلة الأخيرة من قرار المجلس التنفيذي رقم (124) لسنة 2023 حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من الأول من يناير 2026.