الأول من يناير موعداً للمرحلة الأخيرة لحظر البلاستيك في دبي

في خطوة تكرس ريادة إمارة دبي في ملف الاستدامة البيئية، أعلنت بلدية دبي عن اكتمال خارطة الطريق الخاصة بحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث تدخل المرحلة الأخيرة من قرار المجلس التنفيذي رقم (124) لسنة 2023 حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من الأول من يناير 2026.
ويأتي هذا الإعلان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، وبالتزامن مع تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 380 لعام 2022، لتوحيد الجهود الوطنية في مكافحة التلوث البلاستيكي.
نطاق الحظر: ماذا سيتغير في 2026
تشمل المرحلة الختامية حظراً واسعاً يطال منتجات حيوية في الاستهلاك اليومي، أبرزها:
الصحون وأدوات المائدة البلاستيكية (بما فيها عيدان الأكل).
أكواب المرطبات البلاستيكية بكافة أنواعها وأغطيتها.
المواد التي شملها حظر عام 2025، مثل: (عبوات البوليستر، وعيدان التحريك، والمصاصات البلاستيكية، وعيدان تنظيف الأذن، وأغطية الطاولات "السفرة").
دعم التحول: أدلة توعوية وبدائل مستدامة
وسعياً لضمان سلاسة الانتقال نحو البدائل الصديقة للبيئة، أعدت بلدية دبي دليلاً توعوياً شاملاً يستهدف القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، لتوضيح المواد البديلة المتاحة وتسهيل تبني ممارسات الاقتصاد الدائري. ويهدف القرار إلى:
حماية التنوع الحيوي والثروة الحيوانية المحلية من مخاطر النفايات البلاستيكية.
تحفيز السوق المحلي والقطاع الخاص على ابتكار منتجات متعددة الاستخدام.
ترسيخ ثقافة "إعادة التدوير" كجزء أصيل من نمط الحياة في دبي.
التسلسل الزمني للقرار: حصاد المراحل السابقة
يُذكر أن رحلة التغيير بدأت في يناير 2024 بحظر الأكياس البلاستيكية وتطبيق تعرفة الـ 25 فلساً، تلتها المرحلة الثانية في يونيو 2024 بحظر شامل لجميع أنواع أكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد. وفي يناير 2025، توسع النطاق ليشمل منتجات "الستايروفوم" والمصاصات وعيدان القطن، وصولاً إلى الحظر الكلي المرتقب في 2026.
تؤكد هذه الخطوات التزام بلدية دبي بجعل الإمارة مدينة عالمية رائدة في الاقتصاد الأخضر، عبر بناء شراكات استراتيجية تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتعزز جودة الحياة لكل القاطنين على أرض دبي.