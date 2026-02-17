الإمارات
الأوقاف تعلن مواقيت أذان الفجر والإفطار لشهر رمضان في الإمارات
لجنة تحري رؤية الهلال تؤكد أن رمضان سيبدأ غداً.
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الإمارات مواقيت الشهر الفضيل.
في الإمارات، اجتمعت لجنة تحري رؤية الهلال في قصر الحصن بأبوظبي ونجحت في رصد الهلال، مؤكدة أن غداً هو أول أيام رمضان.
وعمّت الفرحة الإمارات اليوم حيث ترقب المسلمون بفارغ الصبر لرؤية الهلال ، الذي حدد بداية شهر رمضان.
.
فيما يلي مواقيت الصلاة التي أصدرتها الأوقاف للشهر الفضيل:
مواقيت الصلاة في رمضان
