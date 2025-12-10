الأوركسترا الوطنية تكشف رؤيتها الفنية وبرامجها لتنمية المواهب الإماراتية

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة إن رسالة الأوركسترا هي التعبير عن تراث دولة الإمارات من خلال رؤية عالمية معاصرة. وأضافت: "إن الأوركسترا الوطنية الإماراتية، بجذورها الراسخة وروحها المتطلعة للمستقبل، تجسد فخر وطموح أمتنا. إن الصوت الذي نبتكره ينتمي إلى الإمارات، فهو يُصنع هنا، ويتشكل هنا، ويُشارك مع الجمهور في أرجاء البلاد".