"الأوراق المالية" تدعو لعدم التعامل مع "فولكانو كابيتال"

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الجمهور بعدم التعامل مع شركة في إشعار صدر يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير.

قالت الهيئة إن شركة فولكانو كابيتال لإدارة التسويق غير مرخصة لممارسة الأنشطة المالية المنظمة أو تقديم الخدمات ذات الصلة.

أضافت الهيئة أنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات" مع هذه الشركة. كما حثت المستثمرين على التحقق من ترخيص الشركة ووضعها التنظيمي قبل إجراء الأعمال معها.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.

في غضون ذلك، أصدرت الهيئة في 4 ديسمبر تحذيراً لسكان دبي بشأن شركة تتظاهر بأنها شركة لتداول رأس المال.

قالت الهيئة إن الشركة غير المرخصة، التي تحمل اسم جلوبال كابيتال لتداول الأوراق المالية، تعمل من مكتب تمثيلي مقره دبي تابع لشركة جلوبال كابيتال ماركت المحدودة.