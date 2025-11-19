"الأوراق المالية" تحذّر من كيان مزوّر ينتحل صفة "مصرف الإمارات للاستثمار"

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات ، المستثمرين من كيان مجهول ينتحل صفة "مصرف الإمارات للاستثمار" (Emirates Investment Bank) ويعمل من خلال موقع إلكتروني مستنسخ .

وقالت الهيئة، وهي الجهة الرقابية الاتحادية للأسواق المالية في الإمارات، في إشعار لها إن الكيان قام بتعميم وثائق مزورة مستخدماً شعارها وشعارات مؤسسات أخرى.

وذكر التنبيه أن العملية كانت تدير أيضاً مواقع إلكترونية، بما في ذلك www.uaeinvbank.com، والتي تقدم نفسها زوراً على أنها جزء من مصرف الإمارات للاستثمار.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

وقالت الهيئة إن الكيان غير مرخص له بتقديم خدمات استثمارية في الإمارات، وحثت المستثمرين على التحقق من حالة ترخيص أي شركة قبل توقيع الاتفاقيات أو تحويل الأموال. وتتوفر قائمة بجميع الشركات المرخصة على الموقع الرسمي للهيئة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الهيئة تحذيراً آخر للمستثمرين، حثتهم فيه على توخي الحذر أثناء استخدام تطبيقات التداول. بعض التطبيقات مملوكة لشركات غير مرخصة ويمكن أن تعرض المستخدم للمساءلة القانونية. وقد يُعتبر المستخدم أيضاً منتهكاً لقوانين مكافحة غسل الأموال إذا استخدم تطبيقات التداول لأغراض غير قانونية.