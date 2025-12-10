"الأوراق المالية" تحذر من "غولدن بروكرز" غير المرخصة

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات العربية المتحدة المستثمرين، يوم الأربعاء 10 ديسمبر، من شركة غير مرخصة.

الشركة، غولدن بروكرز ليمتد (Golden Brokers Limited)، تدير مكتبًا تمثيليًا في دبي حيث تنفذ جميع عملياتها دون الحصول على ترخيص من الهيئة

تم إبلاغ الجمهور المستثمر بأن الشركة غير مصرح لها بمزاولة الأنشطة المالية المنظمة أو تقديم الخدمات المالية ذات الصلة.

وقالت الهيئة إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات تتم مع هذه الشركة.

ومؤخراً، حذرت الهيئة من شركة جلوبال كابيتال سيكيوريتيز تريدنج (Global Capital Securities Trading)، التي كانت تنتحل صفة شركة تداول دون ترخيص.

وفي الوقت نفسه، حذرت الهيئة في 3 ديسمبر المستثمرين من كيان غير مرخص يستخدم اسم هيئة الخليج العليا للسلوك المالي (Gulf Higher Authority for Financial Conduct) تبين أنه يعمل من خلال الموقع الإلكتروني www.financialgcc.com ويدّعي زوراً أنه جهة تنظيم مالي.

إن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) هي الجهة التنظيمية الاتحادية المسؤولة عن ترخيص الأسواق المالية في دولة الإمارات والإشراف عليها وإنفاذ السلوك عبرها، بما في ذلك شركات الاستثمار والوسطاء ومقدمي الخدمات ذات الصلة. وتنشر الهيئة بشكل روتيني تنبيهات لمساعدة الجمهور على تحديد المشغلين غير المرخصين والمواقع الإلكترونية المستنسخة.