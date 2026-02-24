الأوراق المالية تحذر من شركة وساطة غير مرخصة في دبي

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة المستثمرين من كيان غير مرخص، محذرة الجمهور من التعامل مع هذه الشركة.
وقالت الهيئة إن الكيان الذي يحمل اسم "سي إم في كابيتالز لوساطة التمويل" (CMV Capitals Financing Broker) "غير مرخص أو مفوض لممارسة أنشطة مالية خاضعة للرقابة أو تقديم خدمات ذات صلة".
وبحسب التنبيه، يقع مقر الشركة في دبي. وحذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الجمهور من أنها "لا تتحمل أي مسؤولية" عن أي معاملات أو تعاملات مع هذا الكيان.
كما نصحت الهيئة المستثمرين بالتحقق من حالة الترخيص لأي كيان قبل إبرام أي اتفاقيات أو تحويل الأموال. إن إجراء العناية الواجبة قبل الانخراط مالياً مع أي شركة سيساعد الأفراد على تجنب الاحتيال المحتمل.
وللحصول على تفاصيل حول أي كيان مالي يتخذ من الإمارات مقراً له، يمكن للمستثمرين أو الجمهور ببساطة الدخول إلى قسم "البيانات المفتوحة" على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع. ويتضمن هذا القسم قوائم بالشركات المسجلة، والشركات المرخصة، وصناديق الاستثمار المرخصة والمسجلة، والمؤثرين الماليين المعتمدين.