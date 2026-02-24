الأوراق المالية تحذر من شركة وساطة غير مرخصة في دبي

وللحصول على تفاصيل حول أي كيان مالي يتخذ من الإمارات مقراً له، يمكن للمستثمرين أو الجمهور ببساطة الدخول إلى قسم "البيانات المفتوحة" على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع. ويتضمن هذا القسم قوائم بالشركات المسجلة، والشركات المرخصة، وصناديق الاستثمار المرخصة والمسجلة، والمؤثرين الماليين المعتمدين.