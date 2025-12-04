"الأوراق المالية" تحذر من شركة تداول وهمية في دبي

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تحذيراً اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر، بشأن شركة في دبي تنتحل صفة شركة تداول رأسمالي.

الشركة غير المرخصة، التي تحمل اسم "جلوبال كابيتال سيكيوريتيز تريدينغ" (Global Capital Securities Trading)، تعمل من خلال مكتب تمثيلي في دبي تابع لـ "جلوبال كابيتال ماركت ليمتد" (Global Capital Market Limited).

وحذرت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) المستثمرين من أن الشركة التي تستخدم موقعاً إلكترونياً (www.gcfx24.com) غير مصرح لها بمزاولة الأنشطة المالية المنظمة أو تقديم الخدمات المالية ذات الصلة.

وذكرت الهيئة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات تتم مع هذه الشركة وباستخدام موقعها الإلكتروني.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في غضون ذلك، كانت الهيئة قد حذرت المستثمرين في 3 ديسمبر من كيان غير مرخص تبين أنه يستخدم اسم "الهيئة الخليجية العليا للسلوك المالي" ويعمل عبر الموقع (www.financialgcc.com) ويدعي زوراً أنه جهة تنظيم مالي.

تُعد هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة التنظيمية الاتحادية المسؤولة عن الترخيص والإشراف وتطبيق القوانين في جميع أنحاء الأسواق المالية لدولة الإمارات، بما في ذلك شركات الاستثمار والوسطاء ومقدمي الخدمات ذات الصلة. وتنشر الهيئة بشكل روتيني تنبيهات لمساعدة الجمهور على تحديد المتعاملين غير المرخصين والمواقع الإلكترونية المقلدة.