"الأوراق المالية" تحذر.."ستار لايت" للتسويق غير مرخصة

حذرت هيئة الأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين الموافق 2 فبراير المستثمرين من التعامل مع شركة تسويق غير مرخصة.

شركة "ستار لايت لخدمات إدارة التسويق" غير مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة. وأكدت الهيئة كذلك أن الشركة غير مصرح لها بممارسة الأنشطة المالية المنظمة أو تقديم الخدمات ذات الصلة.

صرحت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي معاملات أو تعاملات تتعلق بهذا الكيان.