الإمارات
"الأوراق المالية": "آي كيو إنفست" غير مرخصة ونحذر من التعامل معها
قالت الهيئة أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات مالية مع الشركة.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بياناً تُعلن فيه أن شركة "آي كيو إنفست" (IQINVEST) لا تحمل أي ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة أو تقديم الخدمات المالية.
وأكدت الهيئة، عبر منصة "اكس"، أن شركة "آي كيو إنفست" لا تملك أي ترخيص صادر عنها، وحذّرت من التعامل معها، مؤكدةً أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات مالية مع الشركة.
يُذكر أن هذا التحذير ليس الأول من نوعه، فقد سبق للهيئة أن أصدرت تحذيراً مماثلاً بشأن شركة "أيوا كابيتالز للتسويق"، مؤكدةً أنها لا تحمل ترخيصاً لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة.