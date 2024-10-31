"الأوراق المالية": "آي كيو إنفست" غير مرخصة ونحذر من التعامل معها

وأكدت الهيئة، عبر منصة "اكس"، أن شركة "آي كيو إنفست" لا تملك أي ترخيص صادر عنها، وحذّرت من التعامل معها، مؤكدةً أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي تعاملات مالية مع الشركة.