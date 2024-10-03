"الأوراق المالية"تحذر من إنتحال صفة "إف إتش كابيتال"

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "جهة مجهولة" تنتحل هوية شركة "إف إتش كابيتال".

وحذرت الهيئة المستثمرين من أن منتحلي الشخصية يستخدمون مستندات مزورة، كما دعت المستثمرين إلى التأكد من صحة الجهة قبل توقيع أي اتفاقيات أو إجراء تحويلات مالية أو توقيع اتفاقيات.

وأضافت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على بيانات الشركات المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن الوصول إليها لتجنب الوقوع فريسة للممارسات الاحتيالية.