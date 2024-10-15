"الأوراق المالية":"أيوا كابيتالز ماركتنج"غير مرخصة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المُتحدة، اليوم الثلاثاء، تحذيراً للمُستثمرين من التعامل مع شركة "أيوا كابيتالز ماركتنج" غير المُرخّصة، والمَوجودة في دبي.

وأكّدت الهيئة أنّ شركة "أيوا كابيتالز ماركتنج" لا تحمل أيّ ترخيص منها للقيام بأيّ من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيمها ورقابتها.

ونوّهت الهيئة بأنّها غير مسؤولة عن أيّ تعاملات مع الشركة المَذكورة.