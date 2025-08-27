الأنشطة اللاصفية: عائلات الإمارات توازن بين الشغف والميزانية

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور" في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]

في الإمارات، تطورت أنشطة ما بعد المدرسة لتصبح أكثر بكثير من مجرد هواية — فهي تُعتبر الآن ضرورية للنمو الشخصي للطفل وحتى لفرص القبول في الجامعات مستقبلاً.

من الروبوتات والموسيقى إلى الرياضة والمناظرة، تقدم المدارس مجموعة رائعة من الأندية، ويجد العديد من أولياء الأمور أنفسهم يوازنون بين جداول أعمالهم المزدحمة، وميزانياتهم، وتطلعاتهم لمساعدة أطفالهم على التفوق.

بينما توفر المدارس في الغالب نشاطاً مجانياً واحداً على الأقل في كل فصل دراسي، فإن العديد من الأنشطة اللاصفية (CCAs) الشائعة — مثل التدريب الرياضي المتخصص، والفنون المسرحية، أو البرمجة — تأتي برسوم، تتراوح من حوالي 100 درهم شهرياً للجلسات عبر الإنترنت إلى أكثر من 250 درهماً للحصة الواحدة للبرامج المتميزة.

وهذا يجعل الموازنة بين فرص الإثراء والميزانيات العائلية جزءاً أساسياً من فوضى أنشطة ما بعد المدرسة.