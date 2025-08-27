الأنشطة اللاصفية: عائلات الإمارات توازن بين الشغف والميزانية

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور" في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]
في الإمارات، تطورت أنشطة ما بعد المدرسة لتصبح أكثر بكثير من مجرد هواية — فهي تُعتبر الآن ضرورية للنمو الشخصي للطفل وحتى لفرص القبول في الجامعات مستقبلاً.
من الروبوتات والموسيقى إلى الرياضة والمناظرة، تقدم المدارس مجموعة رائعة من الأندية، ويجد العديد من أولياء الأمور أنفسهم يوازنون بين جداول أعمالهم المزدحمة، وميزانياتهم، وتطلعاتهم لمساعدة أطفالهم على التفوق.
بينما توفر المدارس في الغالب نشاطاً مجانياً واحداً على الأقل في كل فصل دراسي، فإن العديد من الأنشطة اللاصفية (CCAs) الشائعة — مثل التدريب الرياضي المتخصص، والفنون المسرحية، أو البرمجة — تأتي برسوم، تتراوح من حوالي 100 درهم شهرياً للجلسات عبر الإنترنت إلى أكثر من 250 درهماً للحصة الواحدة للبرامج المتميزة.
وهذا يجعل الموازنة بين فرص الإثراء والميزانيات العائلية جزءاً أساسياً من فوضى أنشطة ما بعد المدرسة.
تدير العديد من المدارس أكثر من 150 نادياً — بعضها يقوده المعلمون كجزء من التعلم الموسّع، والبعض الآخر من قبل متخصصين خارجيين. غالباً ما تجمع الأنشطة اللاصفية في دبي بين الخيارات المجانية والمدفوعة، لتغطي كل شيء من الكورال والبرمجة إلى كرة القدم والسباحة والفنون المسرحية.
1. دع الشغف يقود، لا الضغط
يؤكد المعلمون على أن الأنشطة اللاصفية يجب أن تغذي الاهتمامات الحقيقية — لا أن تعمل كحلٍّ لـ "مهمة جليسة الأطفال".
قال واين هاوسون، مدير مدرسة أكويلا: "هذه الأنشطة ليست بديلاً عن رعاية الأطفال. لذلك، يجب على الأطفال التسجيل فقط في شيء لديهم اهتمام حقيقي به. الأنشطة اللاصفية لديها القدرة على دعم تنمية العديد من المهارات الحياتية بما في ذلك العمل الجماعي، وحل المشكلات، ومع بعض خياراتنا حتى التعددية اللغوية، حيث نقدم أنشطة لغوية لاصفية". وأضاف: "دع الطفل يختار. الدافع للانضمام إلى نشاط معين يجب أن يأتي من الطفل، وهذا شيء نشجعه حقاً".
2. اعرف الفرق بين الأنشطة المجانية والمدفوعة
تقدم معظم مدارس الإمارات نشاطاً لا صفياً مجانياً واحداً على الأقل لكل فصل دراسي للفصول الابتدائية، مع توفر أنشطة مجانية إضافية غالباً على أساس الأولوية. كما تُقدم الأنشطة المدفوعة، خاصة عندما تتعاون المدارس مع جهات خارجية للتدريب المتخصص.
3. كن مستعداً للطلب المرتفع والأماكن المحدودة
المنافسة على الأنشطة اللاصفية الشائعة شديدة. غالباً ما يسارع أولياء الأمور إلى التسجيل بمجرد تفعيل روابط الحجز.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قالت نادية أرفاز: "يتم حجز بعض الأنشطة اللاصفية في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق من تفعيل رابط التسجيل. انتظرت ابنتي عاماً ونصف ودخلت السنة التالية حتى تمكنت من الانضمام إلى "فصل الطبخ بدون نار". يجب على المدارس إضافة المزيد من الأماكن لمثل هذه الأنشطة بدلاً من تقديم الأقل شعبية".
4. تجنب فخ الجدولة المفرطة
على الرغم من وجود ضغط لتأمين الأنشطة المرغوبة، يحث المعلمون على تحقيق التوازن لتجنب الإرهاق.
قال ماثيو بيرس، مدير مدرسة رويال غرامر في دبي: "من الأخطاء الشائعة التي رأيتها أن بعض العائلات تركز فقط على الأندية الأكثر شعبية، أو تفرط في جدولة أطفالها سعياً وراء الفرص. قد يؤدي هذا إلى خيبة أمل إذا لم يكن هناك مكان متاح، أو إلى إجهاد عندما تصبح الأمسيات مزدحمة للغاية. نصيحتي هي تحقيق التوازن — شجع طفلك على ممارسة نشاط واحد يحبه، وآخر يتحدى قدراته، وآخر يحافظ على نشاطه".
5. فكر في الجمع بين الدروس داخل المدرسة وخارجها
غالباً ما يجمع أولياء الأمور بين البرامج المدرسية والدروس الخارجية لتقليل السفر وضمان التنوع.
قالت فاطمة حكيم: "نقدر أن مدرسة ابننا توفر نادي برمجة وفريق كرة سلة. وهذا يقلل من التنقل ويضمن مشاركته في الأنشطة التي يحبها".
6. احصل على قيمة مقابل أموالك
بالنسبة للعديد من أولياء الأمور، فإن قرار دعم الأنشطة اللامنهجية يعود في النهاية إلى الموازنة بين التكلفة والقيمة.
قالت تشايانيكا بارواه: "وجدنا أنه من المفيد تشجيع ابنتنا على ممارسة رقص 'بهاراتناتيام'، وهو شكل من أشكال الرقص الهندي الكلاسيكي الذي توفره المدرسة مجاناً، لأنه يتناسب مع شغفها الطويل الأمد بالرقص. كما أنها تمارس أشكال رقص أخرى".
7. خطط، خطط، خطط
مع وجود الازدحام المروري والتنقلات الطويلة، قد تبدو جدولة الأنشطة وكأنها لعبة شطرنج.
قال طاليد أحمد، وهو أب لطفلين: "أسبوعنا يبدو كأنه لغز. يوم الاثنين سباحة بالقرب من المدرسة، ويوم الأربعاء بيانو بالقرب من المنزل، ويوم الجمعة كاراتيه بعد الغداء. التخطيط هو المفتاح".
تعتمد بعض العائلات على المخططات الرقمية والدروس عبر الإنترنت لتوفير الوقت. أوضحت سوهاس ناندي: "بما أن ابني مسجل بالفعل في عدد قليل من الأنشطة مثل التنس والسباحة والشطرنج، فإنه يأخذ دروس اللغة العربية عبر الإنترنت. إنها مرنة وتجعله منشغلاً".
8. فكر في الجودة لا الكمية
دفع جنون الأنشطة بعض أولياء الأمور إلى التدقيق بعناية في المدربين، والمرافق، وجودة الفصول. يمنح الكثيرون الأولوية للبرامج التي لا تعلم المهارات فحسب، بل تبني الشخصية والثقة أيضاً.
أوضحت الأمريكية المقيمة ناتاليا ميراندا: "من الأفضل لطفلي أن يتفوق في نشاط أو نشاطين بدلاً من أن يشتت نفسه في نوادٍ متعددة".
9. أبعد من الدرجات: الجامعات تثمّن الأنشطة اللاصفية والقيادة
الأنشطة اللاصفية ليست مجرد متعة — بل تلعب دوراً هاماً في القبول المستقبلي بالجامعات.
قالت كريستينا دي سوسا، وهي أم برتغالية: "تخطط ابنتي داريا، التي في المرحلة الثانوية العليا، لدراسة الطب بعد المدرسة. وغني عن القول إن الكليات لا تنظر فقط إلى درجاتك من الصف التاسع إلى الثاني عشر، بل تقيم أيضاً مشاركتك الشاملة، التي يشار إليها باسم (CAS) — الإبداع، والنشاط، والخدمة — والتي تسلط الضوء على انخراطك خارج الفصل الدراسي".
وفقاً لاستطلاع أجرته الرابطة الوطنية لتقديم المشورة للقبول بالجامعات (NACAC) من دورة القبول الأخيرة، أفادت ما يقرب من 50% من الكليات الأمريكية أن الأنشطة اللاصفية كانت عاملاً "هاماً جداً" أو "هاماً" في قرارات القبول الخاصة بها.
وأشارت عائشة صديق، قائدة فريق في "هيل إديوكيشن": "بينما يحرص الطلاب على إدراج مجموعة متنوعة من الأنشطة اللاصفية في ملفهم الأكاديمي، من المهم إظهار العمق على حساب التنوع. فالأنشطة التي تُظهر القيادة، وتؤكد على العمل الجماعي، وتسلط الضوء على التأثير على مدى سنوات متسقة ستنقل قصة نمو قوية".
وأضاف بيتر دافوس، الرئيس التنفيذي ومؤسس "هيل إديوكيشن": "علاوة على ذلك، بين المتقدمين الذين لديهم درجات ونتائج اختبارات متشابهة، غالباً ما يكون التنوع والاتساق والإنجاز في الأنشطة اللاصفية هو ما يُحدث فرقاً في عملية القبول".